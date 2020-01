Sørlendinger vant gull og sølv i veteran-OL

Vennesla-bosatte Steinar Møvik (67), som på klubbnivå hopper for Oddersjaa SSK, vant i helga gullet i Kitzbühel i aldersklasse 65–70 år. Songdølen Oddvar Iveland (60), som hopper for Øvrebø IL, tok sølvet i klasse 55–60 år, til tross for et fall rundt K-punktet i K40-bakken. Uten det, hadde han vunnet gull, ettersom han bare var 2,5 poeng bak gullvinneren.

Dette er imponerende prestasjoner av begge to! Steinar har i mange år vært limet i hoppgruppa i Oddersjaa, og har gjort en flott jobb som trener. Han er en ildsjel som både sent og tidlig driver med preparering for at bakkene skal være i best mulig stand. Sportslig har han også hevdet seg godt både nasjonalt og internasjonalt i veteranklassene.

Oddvar Iveland melder følgende:

– Det har vært moro å være med på dette mesterskapet , men jeg var ikke fornøyd med mine hopp i konkurranse. Jeg fikk de to dårligste hoppene mine på dette rennet.