Mugula Chris Safari (t.h.) sammen med Vigørs spillende assistenttrener Joakim "Bønch" Johansen. Foto: Vigør

Fra Frigg til Vigør

Arendalitten Chris Safari (27), som de tre siste årene årene har spilt for Frigg, vender tilbake til sin tidligere klubb Vigør.

Brukergenerert innhold

Morgan André Karlsen FK Vigør

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Vi er veldig glade for å kunne slippe nyheten om at Chris Safari vender tilbake til Vigør og har signert kontrakt for kommende sesong. I løpet av sine tre sesonger for Oslo-klubben Frigg spilte han over 50 kamper og etablerte seg som fast inventar på laget som i fjor var ett poeng unna opprykk til 2. divisjon. Chris har tidligere spilt for Grane og Arendal, før han spilte 27 kamper for Vigør i 2015/2016 og deretter signerte for Frigg.

– Jeg gleder meg til å spille fort Vigør igjen og skal gjøre mitt for at vi skal kjempe i toppen av 4. divisjon kommende sesong, sier Chris og legger til:

– De siste to sesongene i Frigg har vært mine beste hittil, der laget har spilt offensiv fotball som har passet spillestilen min som vingback. Jeg har blitt mer moden, og tenker at jeg kan bidra til at de unge i Vigør kan ta steg. Da jeg var i klubben sist, spilte jeg med flere av de unge (som Tobias Christensen og Jesper Daland, og jeg håper at det er flere i Vigør som kan følge fotsporene til dem.

– 4. divisjons beste back!

Spillende assistenttrener Joakim "Bønch" Johansen bruker store ord når han skal beskrive nysigneringen og sin gode venn:

– Vi får inn en kjemperessurs i laget som bidrar med en unik kombinasjon av seriøsitet og humør. Chris er fantastisk type som sprer glede rundt seg og er samtidig med på å sette standarden på trening. Hvis jeg skal beskrive ham som spiller, er han en taklingssterk og hurtig back som det er vondt å møte i duell. Etter min mening signerer vi det som kommer til å bli 4. divisjons beste offensive back.

Troppen begynner virkelig å se bra ut allerede nå og Chris’ erfaring fra spill på høyere nivå vil være uvurderlig for vårt unge seniorlag. Tidligere i høst signerte vi George Onasaka, samtidig som stammen i årets utgave har signert og er med oss videre.

Unggutter med ambisjoner

Det er også veldig gledelig at flere spennende unggutter er med oss videre i kommende sesong med blant annet keeper Jasper Silva Torkildsen, Bernhard Salvesen, Andreas Sløgedal, David Reinertsen og Steinar Blom. Dette er alle spillere som har klare ambisjoner med fotballen og som det blir veldig spennende å følge i 2020. På juniorlaget er det også veldig mange som banker hardt på døra til trener Kjetil Ruthford Pedersen og ønsker å kunne bidra på seniorlaget. Flere av disse fikk sin debut inneværende sesong og er sultne på mer.



Publisert: Publisert 18. desember 2019 10:32 Oppdatert: 18. desember 2019 10:53

Vil du skrive for Lokalsporten?

Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785