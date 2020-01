Bjørg Igland fikk frivillighetspris

Bjørg Igland ble søndag tildelt Grimstad kommunes frivillighetspris 2019 for sin innsats i Grimstad Turn- og Idrettsforening

Bjørg Igland (t.v.) og Grimstad-ordfører Beate Skretting. Foto: Privat

Anne Kjersti Wiig Daglig leder i Grimstad Turn- og Idrettsforening

GRIMSTAD: Søndag inviterte ordfører Beate Skretting og varaordfører Lene Langemyr til Åpent hus med utdeling Kulturpris, Ildsjelpris og Hederspris. Årets ildsjelpris er en ny pris som i år ble tildelt en person som har lagt ned en enorm innsats for sin forening gjennom mange, mange år.

Bjørg beskrives som et godt forbilde, og inspirasjonskilde for andre i foreningen, og hun har vist så stor kjærlighet til foreningen, at klubben i mange tilfeller har gått foran det meste annet. Det heter videre i tildelingen at årets prisvinner har bidratt markant til foreningens utvikling, og vært som en mor for små og store i klubben, sa ordføreren.

Vinneren beskrives som en fantastisk person med et sjeldent engasjement og eierskap til klubben. Med ekstrem ståpåvilje, og alltid godt humør har hun vært med og dratt lasset i nærmere 30 år. Hun er kreativ, bestemt og flink til å motivere. Hun har ikke minst skapt stor dugnadsånd i GTIF, og omtales som sponsordronning i klubben. I tillegg er hun æresmedlem i foreningen.

Hver uke er hun også i hallen som trener for flere småbarnspartier. Bjørg får i nominasjonen mye av æren for at GTIF er den foreningen den er i dag og beskrives som en morsfigur: "Hun har vært som en mor for hele klubben fra de minste treåringer til trenere, foreldre og ledere". Vi gratulerer Bjørg Igland med Grimstad kommunes Frivillighetspris for 2019 – og gleder oss til fortsettelsen!

