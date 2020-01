Det enkle og ukompliserte treningsprogrammet

Det er en jungel der ute når det gjelder treningsprogram, men her er en enkel og ukomplisert utgave for deg som vil komme i gang med trening.

Tobarnsfar Ole Kristian Bakkene (43): - Tenk på at dette er starten på et liv med litt mer bevegelse. Foto: Privat

GJESTEBLOGG: Som midtlivskriseblogger har jeg hørt om mange som har gått fra sofaen til å bli aktiv. Flere har fulgt et treningsprogram som de har funnet på internett.

Likevel er det fortsatt sånn at mange av oss sliter med å komme i gang, og min mening er at man ofte kan komplisere ting i tillegg til at man setter seg altfor høye mål.

Derfor har jeg laget et treningsprogram som fungerer fint for deg som vil ut av sofaen, men også til deg som trener regelmessig.

Hensikten er at treningsprogrammet skal være enkelt, i tillegg til at det er lett å følge det.

Egen erfaring

Jeg har brukt treningsprogrammet selv.

Ikke bare for å komme ut av sofaen, men da jeg skulle trene mot å sette ny pers på 10 kilometer brukte jeg samme opplegg. Jeg la bare på noen flere minutter og intervaller til øktene.

Treningsprogam

Treningsprogrammet er lagt opp til tre treninger, hvor en av dem er frivillig. Du kan selvsagt trene mer hvis du ønsker det.

Hvis du er godt trent så legg på antall minutter og intervaller på øktene.

Økt 1

Ukas første økt er for å komme i gang etter helgen. Rask gange eller rolig jogg i 20 minutter.

Bruk gjerne skogen eller annet sted hvor underlag er skånsomt.

Kjenn på følelsen av å være ute. Kjenn på følelsen ved å være svett.

Økt 2

Ukas andre økt er i intervallenes tegn, men ikke harde og kompliserte intervaller.

Finn en vei med lyktestolper. Gå to lyktestolper og løp to lyktestolper.

Hvis du akkurat har kommet ut av sofaen, tilpass antall lyktestolper. Samme om du er godt trent.

Alt gjøres i rolig tempo og med kontroll.

Økt 3

Rolig langtur på 30 minutter.

Jogg så mye du klarer, og gjerne i skogen sånn at treningen føles som en tur.

Fokus på smilepuls og opplevelser. Sett deg et mål om å huske en spesiell ting når du kommer hjem.

Økten er frivillig, men anbefales. Det er her du kan bevege deg og nyte omgivelsene.

Men viktigst av alt: Smil samtidig som du forsøker å tenke over det du skal gjennom. Tenk på at dette er starten på et liv med litt mer bevegelse.

