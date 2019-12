Vincent Kieka Andersen kneler nederst på venstre siden av bildet. De andre som ble tatt ut til Agders guttelag i NM er Even Stray Aas (KSK), Halvor Brekke (KSK), Arne Gjell Gundersen (KSK), Eirik Jørgensen (Søgne), Claus Kragholm (KSK), Leon Lauvland (KSK), Håvard Lie (KSK), Eivind Omland (KSK), Johannes Ringøen (KSK), Storm Jybe Skivik (KSK) og Børge Undheim (Vigør). Foto: Marianne Stray Aas

Lauvåsen-spiller tatt ut på regionslag

Vincent Kieka Andersen fra Lauvåsen IF er blant Agder-troppen i U16-NM for regionslag.

Dragoslav Jerkovic, Lauvåsen IF

Dette NM skal spilles i Oslo 10.–12. januar 2020. NVBF Sydvest har hatt fire samlinger i løpet av høsten før det endelige laget skulle velges. Totalt har rundt 75 spillere kjempet om plass på laget, og 12 gutter og 12 jenter fra fem ulike klubber kom gjennom nåløyet.

Det var et tøft valg siden det kun skulle velges 12 spillere. Ifølge treneren Sondre Haugland Finne er det mange talentfulle spillere i Agder, som gjorde valget veldig vanskelig for han. Trenerteamet har stor tro på at de 12 spillerne som de valgte ut og som kommer til å representere regionen, vil lykkes under NM.

Nå skal laget ha en eller to samlinger i januar før veien går videre til region-NM som arrangeres i Oslo. Der vil de møte regioner fra hele landet. Lagene, kampene og annen informasjon kan dere finne på denne siden.

Guttelaget i Lauvåsen IF

Vincent Kieka Andersen og Oliver Røsnes superfornøyde etter å ha vunnet i en av turneringene denne høsten. Foto: Marianne Stray Aas

Gutter 16-laget oppsto på egen hånd, uten involvering av klubben. Dette er en gjeng spillere som synes volleyball er gøy og som motiveres og drives av hverandre. Lauvåsen IF mangler nemlig en fast trener for dette laget og det at en av spillerne faktisk havnet på regionslaget og skal til NM, er en bragd. En bragd som de selv skal være stolte av.

Foreldrene skal også ha en stor del av æren for at guttene har kommet så langt som de har gjort. De har støttet de hele veien og gjort en enorm innsats hele veien, og det gjør de fortsatt. Det er et sjeldent stort engasjement blant alle foreldrene i denne gruppa.

Lauvåsen IF har ordnet treningstider, utstyr og tøy til dette laget og jobber nå med å få på plass en fast trener, slik at guttene kan utvikles i riktig retning. Det sistnevnte har ikke vært så lett å innfri for klubben, da det er manko på trenere i Agder. Det må være en volleyballsjel der ute som kunne tenkt seg å bruke en til to timer i uka for å hjelpe guttene framover.

Fra venstre: Tobias Urdalen, Mathias Dalholt, Oliver Røsnes, Vincent Kieka Andersen, Benjamin Pierre Diaz, Abdalle Ismail Ibrahim og Johannes Turøy Hansen. Foto: Jean Pierre Diaz

Samarbeid med andre klubber i Agder

Nettopp fordi det ikke eksisterer en fast trener for denne gjengen, har laget gjestetrening hos Vigør og Søgne. Vigør har ikke mange gutter i denne alderen, men har da trenere på plass. Søgne-spillere og Lauvåsen-spillere fant tonen under en av turneringene og ble enige om at kan gjestetrene hos dem.

Lauvåsen IFs G-16-lag i volleyball (motsatt side av banen) i en av turneringene i november. Foto: Monica Urdalen



Klubben har en liten gjeng jenter født i 2008 som har holdt sammen en del år og vi tror at disse og mange flere yngre spillere vil gjøre seg bemerket lokalt, regionalt og står de på også nasjonalt. Det lover godt.

Agders jentelag i NM: Erle Askeland (KSK), Camilla Colbjørnsen (KSK), Ingrid Marie Ekeland (KSK), Tale Adine Fosseli (KSK), Lea Gundersen (Vigør), Kine Hovland (Mandal), Pernille Reisvaag Johannessen (KSK), Rikke Maasbach (KSK), Helene Mosvold (KSK), Elise Munkejord Pedersen (KSK), Jenny Sødal Ringøen (KSK) og Nathalie Sirnes Håbesland (Mandal). Foto: Marianne Stray Aas

Det er meget positivt for regionen at klubber kan samarbeide på denne måten og løfte hverandre, i stedet for å verne om sitt. Dette vil alle tjene på sikt og vi gleder oss til fortsettelsen.

Interessen for volleyball øker

Volleyball som idrett har vokst veldig de siste sesongene i Lauvåsen IF. Spesielt jenter finner veien til denne flotte idretten, som både er lett å lære og veldig gøy å drive med. Fordelen er at det ikke krever noen fysisk kontakt med det motsatte laget, men det krever en del koordinasjon, motorikk og, etter hvert som de blir eldre, spenst. Når de yngste begynner å spille, lærer de forskjellige type slag og plassering på banen gjennom lek. Etter hvert økes det med forskjellige krav til teknikk, men gradvis.



Fakta Om Lauvåsen Idrettsforening og Lauvåsen IF Volleyball Stiftet i april 2015. Foreningen tilbyr blant annet volleyball, basketball, taekwondo, ving tsun, dans, ballgruppe, lavterskel aktivitet for voksne og aktivitet for de aller minste. Lauvåsen IF ønsker å tilby en bredde av idretter og aktiviteter til store og små. Alle skal kunne være med på noe og alle som bor i nærområdet er hjertelig velkommen til å være med. Lauvåsen vil, når alt er ferdig, bli en bydel med mellom 4000 og 5000 innbyggere. Lauvåsen IF Volleyball består i dag av mange spillere som regnes som U10 og U12 spillere. Disse trener tirsdag og onsdag i gymsalen på Hånes skole. I tillegg har de da en G16 lag som består av gutter på 10. trinn. De trener mandager i Hellemyrhallen, onsdag og fredag i Håneshallen (kl. 20.00-22.00) og gjestetrener med Søgne på torsdager.

