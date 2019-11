Mindaugas Gedminas (i rødt) utropes til vinneren i semifinalen i King of the Ring. Privat

Gedminas vant gull i King of the Ring

Mindaugas Gedminas fra AIK Lund vant i helga sin vektklasse i den svenske gigaturneringen.

Brukergenerert innhold

Elin Skjervedal AIK Lund

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

BORÅS: Mindaugas gikk i år som i fjor til topps i en tradisjonsrike turneringen i Borås. Her deltar 500 boksere fra 20 nationer. Etter en overbevisende seier i semifinalen lørdag var det klart for finalekamp søndag. Finalekampen ble ikke gjennomført da motstanderen ikke møtte, det ble derfor seier til Mindaugas på walkover. Takk til Tønsberg Bokseklubb og Geir Viking Vestvik for sekundering.

Se video av Gedminas (i rødt) her:

– Jeg var en av kandidatene til å få beltet i turneringen og mange så på meg som den beste bokseren i hele turneringen. Det var det mange som gjorde også i fjor, men heller ikke da fikk jeg den utmerkelsen, påpeker Mindaugas.

Han viser til at i en avstemming på nettet fikk han i år ti ganger så mange stemmer som den engelske nevekjemperen Tarik Zalna, som av organisatorene mottok beltet som turneringens beste bokser.

Nå skal Mindaugas i gang med en tre uker lang treningsleir, den første i Litauen og de to neste ukene i Kasakhstan.

Publisert: Publisert 24. november 2019 21:49