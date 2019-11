Pirates’ U17-lag er ubeseiret i den danske serien og vant to nye seire i helga. Privat

Unge pirater i medvind

Kristiandsand Pirates’ U17-lag har vunnet samtlige kamper i den danske serien.

Geir Morten Holtan

Denne helgen reiste Kristiansand Pirates’ U17 spillere og herrelag over til Danmark for å spille flere kamper i sine respektive serier.

U17-spillerne var spente på om de denne gangen ville møte jevnere motstand enn de har gjort på de tidligere turene i høst. Før helgas kamper har U17-laget kjørt over motstanderne og reist ubeseiret tilbake til landet i nord. Denne helga ble nok en oppvisning i god basket, og gutta viser at de ikke har tenkt å gi seg før gullet er tatt fra danskene. Det ble spilt to kamper denne helga, en på lørdag og en på søndag, og begge med samme resultat. Piratene senker all motstand i denne serien.

Mest spenning var det i første kampen mot Risskov Raptors White, et lag som hadde vunnet alle sine kamper til nå i sesongen. Det ble en jevn start på kampen, men piratene tok mer og mer grep om kampen og vant til slutt betryggende 84–51. Helgas andre kamp var mot Brønderslev Basketball klub, et lag midt på tabellen. Under ledelse av Igor Ruzic og Hansi Sæther har gutta funnet riktig retning på kompasset, og helgas siste kamp ble feiret med både salt mat og søt mat på ferja hjem etter at den endte med en solid 50 poengs seier, 97–4. Pirates er så langt ubeseiret og leder serien, selv med én kamp mindre spilt enn Alborg Vikings på andreplass.

Slo serielederen

Herrelaget fikk sin første seier i Danmark forrige helg, og det var en kamplysten gjeng som stilte på kaia tidlig lørdag morgen. Helgas første kamp var mot serieleder AGF. Som ventet ble det en tett og jevn kamp, hvor ingen av lagene ville gi fra seg lette poeng. Etter halvspilt kamp var bare noen få poeng som skilte lagene. Pirates benyttet pausen godt og kom aggressivt ut i starten av tredje periode. Danskene måtte seg slått 10–0 i løpet av de første 2,5 minuttene. Forspranget som ble etablert klarte danskene ikke å ta igjen, og Pirates tok sin andre seier i Danmark ved å slå AGF 82–71.

Privat

To timer seinere sto igjen Pirates på parketten, og denne gangen var det AUS Basket 1 som var gjester. Fulle av selvtillit fra forrige kamp ble det fort klart at Pirates ville ha med seg en seier også fra denne kampen. Pirates tok ledelsen fra start og ga den aldri fra seg. Sluttresultat 79–70 i Pirates favør.

Tapte revansjkamp

Søndag var det AUS Basket 2 som var motstander. Dette er laget Kristiansand Pirates slo forrige helg, men AUS Basket 2 hadde brukt dagene siden forrige kamp på en god måte. Den begynte som en jevn kamp hvor AUS Basket 2 gikk til pause med en knapp ledelse på to poeng. Men AUS Basket 2 brukte pausen godt, og i løpet av tredje periode bygget de seg opp en ledelse. Kristiansand Pirates klarte ikke å tette hullet i skuta i løpet av den siste perioden, og gikk på et surt 75-55-tap.

