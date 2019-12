Caroline Finnestad Lund sammen med sin meritterte skytterpappa Tor Harald Lund etter tirsdagens karusellstevne på 15 meter innendørs i Kristiansand. Roar Engen

Skytterbragd av Caroline (14)

Caroline Finnestad Lund fra Søgne skjøt perfekte 35 sentrumstiere på tirsdagens karusellstevne. Det er høyst trolig norgesrekord.

Kjell Arild Kleivkås Kristiansand og omegn skytterlag

KRISTIANSAND: Etter skytterbragden har det vært det full kok på Facebook-siden Diskusjonsforum på DFS, der et innlegg om prestasjonen nå har fått 1300 likes og 200 kommentarer. Flere har spekulert i om veteranen Odd Kolsrud har klart et like godt resultat, men det blir avkreftet av Kolsrud selv, som skriver at han har klart 33 av 35 sentrumstiere og at Caroline nok er den første noensinne med 35 sentrumstiere på 15 meter innendørs.

Bare fire av de 35 skuddene var i ytterkanten av sentrum, atså med poengsummen 10,5. De øvrige var fordelt på 10,6 (ti skudd), 10,7 (ti skudd), 10,8 (åtte skudd) og tre på det ultimate 10,9 (tre skudd).

Slik fordelte de 35 skuddene til Caroline seg i tirsdagens stevne. 10,9 er den ultimate score, og alt fra 10,5 og opp til 10,9 regnes som en sentrumstier. Privat

Det er ikke mulig å skyte bedre enn det Caroline har gjort med sine 350 poeng på 35 skudd, men om dette også er verdensrekord, vites ikke. I så tilfelle må noen ha skutt enda mer «perfekte» sentrumstiere. Det er uansett er resultat i verdensklasse av de unge Søgne-skytteren.

Caroline har i et tidligere innendørsstevne skutt 34 sentrumstierer. Hun skyter i klassen eldre rekrutt. Det er denne klassen, sammen med rekruttklassen og de to eldste veteranklassene (V65 og V73), at utøverne skyter sine 35 skudd liggende. I junior- og V55-klassen skytes det også knestående og i seniorklassen skytes det liggende, knestående og stående.

Konsentrerte skyttere i Sukkevannhallen tirsdag. Karusellstevnet fortsetter torsdag i samme hall. Roar Engen

