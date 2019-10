Lørdagens målscorere for Vindbjart. Fra venstre: Lasse Næss, Emil Pedersen, Simen Aanonsen, Marcus Aslaksen og Sondre Nordhagen. Stian Bøe

Storseier til Vindbjart

Vindbjart vant hele 5-1 i lørdagens seriekamp mot Vardeneset.

Stian Bøe, Vindbjart FK

STAVANGER: Etter 0–5 mot Fløy sist, slo guttene tilbake med en solid storseier mot bunnlaget Vardeneset på Tasta, nord i Stavanger kommune. Kvalitetsforskjellene på lagene var så pass stor fra start at da det første målet kom, var det egentlig liten tvil om at vi ville få med oss tre poeng hjem.

Venstreback Sondre Nordhagen åpnet sin egen og kampens scoringskonto da han gikk forbi tre mann på en gang med en tofotsfinte, og klarte akkurat å få fyrt av skuddet i mål før blokkeringsforsøket kom.

Sondre Nordhagen scorer her sitt første mål for Vindbjarts A-lag i lørdagens seriekamp på Moseidmoen. Stian Bøe



Perioder i første omgang spilte vi strålende krydderfotball, og mål nummer to var tatt rett ut av læreboka til Skeie. Sondre og hans kompanjonger på venstresiden, Mustafa Omarkheil og Berry Gerezgi kombinerte framover i stor fart. Berry la inn, og der kom høyrekant Marcus Aslaksen på et perfekt skråløp inn foran mål, timingen var perfekt, foran forsvarer og foran keeper, en perfekt scoring.

3–0 kom også fra venstresiden. Denne gangen la Berry et innoverskrudd innlegg mot bakerste stolpe. Emil Pedersen burde aldri fått lov å stå så alene som han gjorde, men utførte uansett opphoppet og headingen tilbake i motsatt hjørne meget bra.



Emil Pedersen, luftas baron. 3–0. Stian Bøe



De siste fem minuttene av omgangen sprudlet hele laget, med tekniske detaljer som sjelden dras fram i tettere kamper, men merkelig nok falt de litt sammen i starten av andre omgang. Vardeneset trykket på. Keeper Christoffer Braastrup Andersen måtte ta fram sin beste beinparade da vertene kom gjennom alene, men etter en times spill kom en fortjent redusering. Vi sendte fire mann ut på tokt for å stoppe en inntrenger i sekstenmeteren, men glemte de to som da fikk stå alene foran mål, og Steffen Jakobsen kunne nokså enkelt sette ballen i nettet.



Det defensive ble bedre etter hvert, og innbytter Lasse Næss punkterte kampen med 4–1 et kvarter seinere. Mustafa kippet ballen nydelig gjennom til spissen, han måtte gjennom et par runder med en forsvarer på vei mot mål, men vant på poeng og smalt ballen i mål.

Marcus Aslaksen har lagt på til 2–0 etter innløpsoppskriften til Skeie. Stian Bøe



Ikke lenge etter fikk Simen Aanonsen en fin stikker av Robert Våge Skårdal, og la sikkert på til 5–1. Fem forskjellige målscorere, alle de seks offensive spillerne som startet kampen fikk målpoeng, og selv om motstanden ikke var all verdens, en fin seier å ta med seg i kampen om en god plassering på tabellen.



Flint tapte mot Viking 2, det betyr at vi gikk forbi, opp på fjerdeplass, med tre kamper igjen. Vardeneset er nå i praksis fortapt og vil rykke ned en divisjon hvis de taper flere poeng, eller Start 2 tar noen. Neste oppgave på Moseidmoen er et annet bunnlag som har en mulighet til å ta igjen Start 2, nemlig Bryne 2. Lørdag 12.10, klokka 15.00.

Fakta Kampfakta Kampfakta, Norsk Tipping-ligaen, Vardeneset – Vindbjart 1–5

0–1 (14 min) Sondre Nordhagen 0–2 (22 min) Marcus Aslaksen 0–3 (40 min) Emil Pedersen 1–3 (61 min) Steffen Klemetsen Jakobsen 1–4 (74 min) Lasse Næss 1–5 (78 min) Simen Aanonsen

Vindbjart: Christoffer Braastrup Andersen, Magnus Langerud (Anders Urdal Hansen fra 83 min), Daniel Johansen, Kjetil Myrvold, Sondre Nordhagen (Nikke Svenson fra 89 min), Mustafa Omarkheil (Martin Gardiner fra 80 min), Simen Aanonsen, Robert Våge Skårdal, Marcus Aslaksen (Lasse Næss fra 64 min), Emil Pedersen (Stian Rosland fra 83 min), Berry Gerezgi.

Ikke benyttet: Jakub Rysiak og Rasmus Bjerke

Ingen gule kort.