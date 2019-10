Vinnerlaget med kongepokal og hyllest: Fra venstre Emil Fadler Kvamme, Nicholas Fadler Martinsen, Gard Jacob Ørka og Martine Steller Mortensen. Morten Jensen

OL-kandidater vant kongepokalen i seiling

Martine Steller Mortensen fra Arendal og Nicholas Fadler Mathisen fra Son vant nylig kongepokalen i seiling og ble kåret til «Mesternes mester» sammen med Gard Jacob Ørka og Emil Fadler Kvamme.

Morten Jensen

HORTEN: Seilsporten kårer mange mestre i ulike båtklasser i løpet av seilsesongen, og i Åsgårdstrand for en drøy uke siden deltok 29 lag bestående av norgesmestre, verdensmestre, OL-kandidater og landslagsseilere for å kåre de aller beste av dem; «Mesternes mester». Dette er norsk seilsports mest prestisjefylte tittel å vinne, og vinnerne får tildelt Hans Majestet Kongens Pokal.

Etter to dager med innledningsseilaser, semifinaler og finale sto landslagsseilerne Nicholas Fadler Mathisen fra Son og Martine Steller Mortensen fra Arendal igjen som de beste seilerne i Norge. I tillegg hadde duoen, som satser mot OL i Tokyo i 2020 i båtklassen Nacra 17, med seg mannskapet Grad Jacob Ørka og Emil Fadler Kvamme – begge fra Bærum.

Mesternes mester foregikk i kjølbåten J/70. Den seiles av fire personer, og det var for anledningen første gang laget seilte i den. Etter litt dårlige resultater i de to første seilasene fant de seg godt til rette, og de gikk ut av semifinalen som beste lag.

Det seirende laget i Mesternes mester besto av fra venstre Emil Fadler Kvamme, Gard Jacob Ørka, Martine Steller Mortensen og Nicholas Fadler Martinsen. Morten Jensen

I finalen, som besto av tre seilaser, avgjorde de mesterskapet ved å vinne den siste seilasen.

Ukjent båt

Nacra 17, som de to seiler til daglig, er en katamaran med hydrofoiler som byr på lynrask seiling i hastigheter over 20 knop.

Martine Steller Mortensen fra Arendal. Morten Jensen

– Å seile J/70 var jo ikke en like stor fartsopplevelse, men måten vi seiler på i forhold til vinden er ikke så ulik. Derfor kunne vi dra mye nytte av erfaringene våre fra Nacra-en. Martine og jeg hadde den samme arbeidsfordelingen vi vanligvis har. Jeg styrer og Martine sørger for seiltrim og båtfart. Emil og Gard sto for alt det tekniske med spinnakeren, og dette fungerte supert – til tross for at vi ikke hadde fått trent sammen før mesterskapet, sier Nicholas Fadler Martinsen.

Nicholas Fadler Martinsen fra Son. Morten Jensen

Satser mot OL i 2020

Om en snau uke setter Nicholas og Martine kurs for New Zealand der de skal delta i VM i Nacra 17 og forsøke å kvalifisere seg til OL. Mesterskapet starter 1. desember. Åtte nasjoner har allerede fått tildelt OL-plasser, og i VM vil det bli gitt ytterligere seks nasjonsplasser.

Nicholas Fadler Martinsen og Martine Steller Mortensens store mål er å erobre en av de seks plassene. De to seiler for Kongelig Norsk Seilforening.

Norges beste seilere

De 29 lagene som deltok i Mesternes mestre representerte Norges aller beste seilere. Bak Nacra-laget som vant, fulgte et lag fra Express-klassen som hadde Eivind Melleby fra Oslo, verdens for tiden beste Star-båt-seiler, som rormann, mens tidligere OL-medaljør, Herman Horn Johannessen fra Nesøya i Asker som skipper ble nummer. Laget hans representerte NM i Melges 24-klassen.

De tre øvrige finalistene var lag anført av de norske medaljehåpene i OL i Tokyo, Hermann Tomasgaard og Anders Pedersen i Finnjolle – begge fra Drøbak. Det sjette finalelaget var vinnerne av studentmesterskapet i seiling fra NTNU i Trondheim, som hadde Henrik Bucher fra Nesodden som skipper.