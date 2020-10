Målrikt i Idda Arena

Etter at Kristiansand Ishockeyklubbs U15-lag på det meste ledet med fire mål, klarte Tromsø å utligne i sluttminuttene og en velspilt kamp endte dermed 5-5.

KIKs Liam Befus (t.h.) viste seg oppgaven voksen på U15-laget. Her jubler han etter en av sine to scoringer i lørdagens kamp mot Tromsø i Idda Arena. Foto: Jan Harald Rismyhr

Andreas Myhre Kristiansand Ishockeyklubb

KRISTIANSAND: Kristiansand Ishockeyklubbs U15-lag spilte sesongens første seriekamp på hjemmebane lørdag formiddag. Etter noen innledende minutter med Tromsø-dominans, tok KIK føringen og ledet med fire mål på det meste. Tromsø kom imidlertid sterkt på slutten med tre strake mål helt på tampen av oppgjøret.

Trener for KIK, Jens Pedersen, var fornøyd med mye i kampen med unntak av avslutningen:

– Alle stilte opp med god innsats. Spillerne utførte den jobben de har fått beskjed om å gjøre. De var veldig strukturert i spillet, og gjennomførte det vi har trent på. Siden det var første kamp hadde jeg forventet litt høye skuldre og litt «surr», men begge deler klarte vi å unngå. Det var likevel synd med utvisninger og reduseringene mot slutten.

Gjennom hele kampen var det trykk mot Tromsøs goalie, og sesongåpningen så lenge ut til å ende med hjemmeseier. Foto: Jan Harald Rismyhr

David Løvdahl og Liam Befus scoret begge to mål hver, mens Julian Hepburn satte inn KIKs siste scoring med et velplassert skudd fra blålinjen. Samtlige spillere fikk godt med spilletid og poeng for mål og assist ble godt fordelt i laget. KIK hadde med to spillere fra sitt U13-lag som begge gjorde en hederlig innsats.

Gjestene fra Nord-Norge fra var også godt fornøyd, spesielt med å hente inn ledelsen til vertene de siste tre minuttene. Den kanadiske treneren Nathan Morry mente laget spilte med hjerte og ære.

Drop og kamp om pucken i en velspilt kamp. Foto: Jan Harald Rismyhr

– Dette var en bra kamp, sier han. «Good teams come back» snakket vi om i pausen før siste periode. All ære til spillerne som klarte å kjempe seg til en uavgjort her. Vi er et ungt lag og slet i fjor. Nå slår vi tilbake og viser god karakter. I siste periode øker vi farten mot mål og får opp intensiteten, sa han etter kampen.

Tribunen på Idda Arena var fylt tett opp mot kvoten på 200 personer. Det gikk dessverre ikke like bra for KIK i kamp nummer to søndag, selv om det også var en underholdende match. Det var uavgjort 2-2 etter to perioder, men endte med tap 2-4.