Flekkefjord-jubel for KM-tittel

Selv med én kamp igjen å spille, er det klart at Flekkefjord G13 har vunnet kretsmesterskapet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Flekkefjord G13, fra venstre: Jaswand Suresnathan, Torje Liestøl, Lian Larsen, Lucas Espenes, Jakub Paluszkiewicz, Vetle Østebø Log, Teame Gebremariam, LingOm Mahlaw, Lars Larsen Fidje, Brage Log Larsen, Niklas Seglem, Daniel Hogstad, Anders Strømland Lund, Lukas Hjelleset Gausdal, Fredrik Jakobsen, Vegard Åsly Tønnessen, Kristian Austad og Einar Osen. Ikke til stede da bildet ble tatt: Mathias Log Håland, Kristian Vikøren, Zep Aphira Panchamat, Lasse Viste og Aidan Flikka. Foto: Lars Frøsland, Avisen Agder

Brukergenerert innhold

Erik Espenes, Trond Arve Tønnessen, Alfred Larsen , Asle Gausdal. Flekkefjord FK

FLEKKEFJORD: Lørdag 14. november fikk guttene fra Flekkefjord gleden av å avgjøre kretsmesterskapet for G13 på hjemmebane. Myra fra Arendal ga absolutt god motstand, men guttene vant kampen 5-0 etter å ha ledet 4-0 til pause.

Det var en flott ramme rundt kampen. FFKs æresmedlemmer Svein Magne Meland og Terje Johnsen hadde ordnet med musikkanlegg og speaker som introduserte begge lag før kampen. Etter kampen ble kretsmesterskapet feiret med nydesignet drakt, sjampanje og fyrverkeri.

2020 ble en sesong litt utenom det vanlige. Covid-19 satte en effektiv stopper for de fleste planene vi hadde for vårsesongen. Men den gjengen vi har med 13-åringer i Flekkefjord har virkelig gjort det beste ut denne perioden. Oppmøtet på trening var usedvanlig høyt på våren og sommeren. Dette er en gjeng på 23 spillere som har spilt sammen siden de var 6-7 år. Det har blitt en gjeng med flotte og talentfulle ungdommer som elsker å spille fotball sammen.

I årets sesong har det meste gått på skinner. Det gjenstår én siste kamp, og

foreløpig fasit er ti kamper og ti seiere. Med en målforskjell på 60-4 har det vært

både jevne og noen mer ujevne matcher.

Høydepunktet var nok toppkampen borte mot Donn for noen uker siden. Begge lag var ubeseiret og det er nok den kampen der guttene har møtt hardest motstand til nå. FFK ledet 1-0 etter en meget jevn førsteomgang. I 2. omgang fikk guttene bedre kontroll på kampen, som endte 3-0. Selv om laget nå er kretsmester, så gjenstår det en meget tøff bortekamp mot Randesund i siste serierunde.

Det å være trenere for en gjeng som dette er en veldig takknemlig jobb. Guttene er

treningsvillige, seriøse og sympatiske, men de hater å tape. Dersom ting ikke går helt etter planen, så finner de alltid et ekstra gir. Dersom det er noen som ikke helt har dagen, er det alltid noen andre som tar ansvar. Noe av det som kanskje har imponert oss trenere mest, er hvor gode guttene har blitt defensivt. De har sluppet inn fire mål på ti kamper, og i de sju siste kampene er det ikke blitt noen baklengsmål i det hele tatt.

Vi vil takke en veldig ivrig og hjelpsom foreldregruppe for en særdeles god innsats

denne sesongen. Det blir spennende å følge denne gjengen i fortsettelsen. Vårt mål er at samtlige 23 spillere skal synes at det er gøy å komme på trening og at det er gøy å spille kamper.