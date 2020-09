Tjomslands junior best i landet

Søndag vant Øystein Tjomslands Tangen Bork (3) Norsk Travkriterium med en halv million kroner i førstepremie.

Trener Øystein Tjomsland fra Søgne kunne heve pokalen etter at Tangen Bork ledet Kriterie-finalen fra start til mål og sikret seg 500 000 kroner. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Av Richard Ekhaugen, Equus Media

Årets utgave av Norsk Travkriterium ble av mange eksperter ansett som det mest åpne oppgjøret på mange år, men for å skrive om et gammelt Gary Lineker-sitat; «Travløp er et oppgjør over 2100 meter og til slutt så vinner Øystein Tjomsland».

Roste Tjomsland-konseptet

Den sørlandske supertreneren presenterte et nytt stortalent i topp skikk da det gjaldt som mest, i årets mest prestisjefylte løp for de tre år gamle hestene. Sammen med kusk Tom Erik Solberg ledet Tangen Bork hver eneste meter av Kriterie-finalen og seierskusken var ikke sein om å sende rosende omtale i retning Søgne da triumfen var et faktum.

– Øystein har en fantastisk uttelling på unghestene sine og er en utrolig dyktig trener. Jeg har mye å takke ham for. Han har utviklet et fantastisk godt konsept og hestene er gjennomtrente og sterke. Det er ikke tilfeldig at han vinner gang på gang, skrøt Solberg på seremoniplass.

Seieren klar ved sportrekningen

Tjomsland selv kusket Grisle Tore G.L. i samme løp. Sørlandshesten fikk et umulig løp i vide spor og måtte ta til takke med femteplassen. Suksesstreneren fra Søgne fokuserte naturlig nok mest på storløpsseieren til stallkameraten i minuttene etter målpassering.

Kusk Tom Erik Solberg kunne heve armen i triumf da Øystein Tjomsland-trente Tangen Bork viste seg som årgangens beste hest og vant Norsk Travkriterium. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

– Da Tangen Bork fikk førstespor i finalen tenkte jeg at dette var grønt. Denne seieren betyr veldig mye for teamet, kundene våre og meg selv, understreket 49-åringen.

– Helt sykt

For oppasser Celine Fåland Hansen var triumfen den første i et av klasseløpene som oppasser. Da TV- kanalen Rikstoto Direkte rett etter målpassering forsøkte å få Lyndal-jenta i tale var det ikke vanskelig å se hvor mye storløpsseieren betød for den personen som står hesten nærmest i det daglige.

– Jeg har ikke ord, det er så spennende. Dette er helt sykt, fikk sørlandsjenta til slutt fram.

Bronse til Kringeland Eriksen

Johan Kringeland Eriksen har også lagt en fantastisk helg bak seg i hovedstaden. Lørdag vant han Hoppederby som kusk, i søndagens Kriterie-finale ble hans egentrente Balder Odin tredje sammen med kusk Svein Ove Wassberg.

Sørlandstreneren gikk og gjemte seg for seg selv under løpet og var tydelig nervøs før årets store mål:

– Det er klart vi er fornøyde med tredjeplass. Ifølge Wassberg var Balder Odin nær ved å galoppere ut av siste sving, hvis ikke tror jeg han hadde vært nærmere vinneren. Denne helgen har vært stor for meg som trener, fortalte Kringeland Eriksen til Equus.