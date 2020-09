Ny ØIF-seier, har ikke tapt hjemme på ett år

ØIF Arendal vant onsdag 27-21 hjemme mot Haslum og styrket dermed sin sterke statistikk.

Kristiansanderen Hermann Vildalen spilte en god kamp da ØIF Arendal vant mot Haslum i Sparebanken Sør Amfi onsdag kveld. Foto: ØIF Arendal

ARENDAL: Marinko Kurtovićs utvalgte fra starten av kampen mot Haslum var Olaf Richter Hoffstad (venstrekant), Hermann Vildalen (venstreback), Mario Matic (midtback), Richard Lindstrøm (høyreback), Hermann Gjekstad (høyrekant) og Kristian Rammel (linje). I mål var det Kristijan Jurisic førstevalget. Eirik Heia Pedersen stod forsvar for Mario Matic.

Det ble på ingen måte den åpningen av kampen som hjemmelaget ønsket seg. Etter sju angrep hadde hjemmelaget like mange tekniske feil og skuddbom. Og før det var passert sju minutter av kampen, hadde hjemmelaget åtte tekniske feil/skudd bom.

Haslum benyttet anledningen til å score to ganger. Og kun en god Kristijan Jurisic i ØIF Arendal-målet sørget for at det ikke så verre ut.

Men hjemmelaget hadde lyst til å vise seg fra en bedre side og en scoring av Olaf R. Hoffstad og Eirik Heia Pedersen, utlignet bortelagets ledelse. Ny Hoffstad-scoring sørget for at hjemmelaget kunne ta føringen og da Hermann Vildalen scoret sitt første mål, hadde ØIF Arendal scoret fire ganger på rad. En god følelse etter en krevende innledning på kampen.

Jevnspilt

Så kom to raske Haslum scoringer som bringer balanse i resultatet. Og sånn holdt resultatet seg en god stund, i balanse. Halvveis i omgangen var stillingen 6-6.

Vi spoler til nær pause: Sondre Paulsen sørget for utligning fra 7-meters merke 13 sekunder før halvtid. Haslum klarte ikke å benytte resttiden til ny scoring og dermed stod det 12-12 halvveis.

Halvveis i andre omgang satte ØIFs bestemann denne kvelden, målvakt Kristijan Jurisic, et langskudd i mål og førte ØIF Arendal tilbake i en tre måls ledelse.

Sterk avslutning

Etter snaue 23 minutter fikk Haslum 7-meter. Nok en gang vartet Kristijan opp med en strafferedning.

At Jørg William Fiala Gjermundnes noe senere kom inn og scoret, ga umiddelbart respons i hele hallen. Det var noe lang mer enn «bare» en scoring og da var stilingen 26–19. I det kommende angrepet fastsatte Herman Thysted sluttresultatet til 27–21.

ØIF har nå tangert sin neste beste serieåpening i eliteserien og avanserte til andreplass på tabellen. Med sju poeng på fire kamper er det bare ubeseirede Elverum som har fått en bedre sesongåpning med sine åtte poeng.

ØIF-statistikk etter kampe mot Haslum Foto: Skjermdump fra handball.no