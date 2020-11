Satser på damelag for å styrke lokalfotballen

Arendal Fotball og Sørfjell er enig om å etablere et felles damelag for kommende sesong.

Fra venstre: Sportslig leder i Arendal Fotball Rune Aarrestad, Sørfjell-spillerne Sandra Finsrud, Malene Oland Haugen, Rebekka Ausland og Sørfjell-trener Lars Inge Holte. Foto: Arendal Fotball

– Dette er et ledd i strategien for å styrke den lokale tilhørigheten enda mer, sier sportslig leder i Arendal Fotball, Rune Aarrestad.

Samtalene mellom Arendal Fotball og Sørfjell har pågått over lengre tid. De har endt med at klubbene i 2021 vil stille et felles lag i damenes 2. divisjon. Fra og med 2022-sesongen vil damelaget bare hete Arendal Fotball, men allerede kommende sesong skifter laget til helhvite drakter og får Norac stadion som hjemmebane.

– Veldig positivt

Bakgrunnen for at man bruker to sesonger på å integrere damelaget fullt ut i organisasjonen, er formaliteter i regelverket. Fundamentet for samarbeidet var ikke klart innen tidsfristen i høst. Dermed blir det en overgangsordning med et felleslag i 2021 som altså vil hete Arendal Fotball/Sørfjell.

– Dette er veldig positivt for klubben. Det gir oss en større plattform. Damefotball er jo i vinden, og vi har flotte fasiliteter her. Hvorfor skal ikke damelag få ta dette i bruk, sier Rune Aarrestad til Agderposten.

Satsingen på et damelag kommer nå, blant annet fordi Sørfjell har en veldig god årgang med ambisiøse jenter som ønsker å satse enda mer seriøst på fotballen. Utgangspunktet er altså godt for å bygge videre på det gode arbeidet som har vært gjort med aldersbestemt jentefotball i Sørfjell i mange år. Drivkraften i dette arbeidet har vært Lars Inge Holthe, og han har også vært initiativtaker for å etablere samarbeidet med Arendal Fotball. For ham har det vært et naturlig mål å integrere jentefotballen i Arendal Fotball som byens ledende klubb.

Vil «produsere» til toppnivå

– Vi har en god årgang i Sørfjell nå med spillere født fra 2001 til 2005. Men bak der er det tynt, både her og der. Jeg tenker det veldig riktig å bygge dette opp som en klubb som hele regionen, fra Grimstad til fylkesgrensen mot Telemark, kan stå bak, sier Lars Inge Holte til Agderposten.

Målet med nysatsingen er ikke å utfordre Amazon eller andre klubber i regionen. Dette handler først og fremst om å gi jente- og damefotballen i regionen bedre utviklingsmuligheter.

– Vi har som mål å produsere spillere til toppnivå, uansett hvilken klubb det måtte være i. Samtidig vil vi bruke dette som en motor for at det skal startes opp flere jentelag øst i Agder, konstaterer Holte til Agderposten.

Flere ildsjeler

Satsingen på et damelag berører ikke økonomien rundt herrelaget. Sørfjell-jentene har selv bidratt med betydelig dugnadsinnsats for å skaffe penger til satsingen. Samtidig er det grunn til å tro at et damelag vil bidra til å utvide sponsormarkedet og engasjementet rundt klubben.

– Vi får flere ildsjeler i klubben på denne måten. Derfor tror vi dette vil styrke både Arendal Fotball og hele fotballfamilien i vår region, sier Rune Aarrestad.