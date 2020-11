Randesund-toppscorer til liten nytte

Sju mål fra Martine Kårigstad Andersen hjalp lite da Randesund tapte 21–28 hjemme mot Levanger.

Martine Kårigstad Andersen var Randesunds toppscorer i lørdagens 1. divisjonskamp i Sukevannhallen med sine sju scoringer. Foto: Ingvild Westersjø

Trond Sørøy Norsk Topphåndball

KRISTIANSAND: Et godt samspilt Levanger i spillehumør anført av 14-målsscorer Runa Heimsjø Sand ble for sterke for Randesund i Sukkevann Idrettshall lørdag ettermiddag. Levanger tok tidlig initiativet i kampen og ledet på det meste med ni mål. I 2. omgang la Randesund ut to merker og knappet ned ledelsen til fem mål, men nærmere kom aldri hjemmelaget og det endte med sjumålsseier til Levanger, som klatret til 7. plass på tabellen etter denne seieren.

Randesund ligger fortsatt nest sist i 1. divisjon, med to poeng på sine første sju kamper.

Hjemmelagets toppscorer Martine Kårigstad Andersen melder følgende etter matchen:

– Dette var en svak kamp av oss. Vi klarte ikke å følge kampplanen som var å ta ut skytterne til Levanger. Når vi ikke klarer å hindre avslutninger, får vi ikke de nødvendige målvaktsredningene og får da ikke satt i gang med vårt hurtige ankomsspill. Når vi i tillegg har for mange tekniske feil og skuddbom, så blir det et ganske klart tap. Vi kan likevel ta med oss at vi kjempet oss inn i ryggen deres igjen etter å ha ligget mye under midtveis i andreomgangen, men det holdt ikke helt inn.

Hjemmelagets firemålsscorer Hanne Andve supplerer:

– Vi kom til en del sjanser, men bommet veldig mye. Vi slet med samspillet og det ble veldig oppstykket fremover. Levanger scoret veldig mange ankomstmål etter at vi ikke klarte å komme oss ordentlig på plass i forsvar. Jeg synes bortelaget gjorde en god kamp, mens vi sitter nok en gang igjen med følelsen av at vi ødelegger for oss selv med for mange tekniske feil og bom. De dårlige periodene våre var for lange og vi klarte dessverre aldri å hente ledelsen inn igjen i de gode periodene.

Om Levangers 14-målsscorer Runa Heimsjø Sand sier Andve:

– Vi ble overrasket over at Runa hadde så mange mål etter kampen og følte ikke at vi hadde problemer spesifikt med henne. Det ble likevel bedre i 2. omgang da vi la om forsvaret, men hun fikk en del straffemål i denne perioden.

Fakta Kampfakta Randersund-Levanger 21-28 (9-15) 1. divisjon håndball kvinner 76 tilskuere i Sukkevannhallen Randesund: Elisabeth Benestad Rosenvold, Ine Flaa Lindgren, Helene Mortensdatter Isachsen 1, Hanne Byklum, Anne Linn Eriksen 1, Ida Gabrielsen, Ingvild Bersås Westersjø 3, Hanne Andve 4, Vilde Strandli, Mari Egeland, Anne Charlotte Benestad Rosenvold, Martine Kårigstad Andersen 7, Sofia Maria Skillhammar, Amanda Holmen Eriksen 3, Camilla Hennig-Olsen 2, Mina Pauline Gregersen. Toppscorer Levanger: Runa Heimsjø Sand 14. Dommere: Martin Simenstad og Stig André Stensrud Utvisninger: Randesund 6x2 min, Levanger 4x2 min.