Seriemester Høllen vil til eliteserien

Etter en thrilleravslutning på årets 1. divisjon håper nybakt seriemester Høllen FK Futsal å krone sesongen med opprykk til eliteserien etter playoffspill i Oslo.

Høllen ble sist helg seriemester i 1. divisjon avdeling sørøst. Foran fra venstre: Ditlef Ueland, Morten Dalene og Lasse Fardal. Bak fra venstre: Fredrik Kjær, Christian Rogstad, Ole Asbjørn Liland, Sturla Enersen og Jarle Rogstad. Foto: Privat

Det begynner å bli noen år siden vi spilte i eliteserien i futsal sist. Før årets sesong hadde vi derfor satt oss et klart mål om å bli seriemestere og nå playoff. De siste sesongene har det vært mye nesten for oss, og vi har aldri klart å få nok kontinuitet i laget til å prestere jevnt bra hele sesongen. I år skulle vi klare det og la offensive planer.

Første runde ble spilt 14. desember i Ulefosshallen. Vi møtte fjorårets vinner (med nytt navn, Runar/ Sandefjord futsal2) i første kamp. Det endte med et 6-1-tap etter at vi fikk to mål rett i fleisen i løpet av kampens første minutter. Ganske typisk Høllen. Men vi kunne ikke henge med hodet, da vår kommende kamp denne runden var mot Klyve, et av de andre lagene som hadde som mål å vinne serien. Det ble en opptur og vi visste for alvor at vi skulle være med i årets sesong. Klyve ble satt på plass med sifrene 7–3 og kampens store spiller var Fredrik Cafu Kjær med tre mål.

Stjernekeeper skadet

Så var det nytt år og vi reiste igjen til Ulefoss for to nye kamper, denne gangen mot Larvik Turn og Ulefoss. Vi hadde vært på jakt etter ny keeper i lengre tid og hadde endelig sikret oss signaturen til en av de store futsalkeeperne på Sørlandet, Magnus Larsen. Vi startet oppskriftsmessig med en kontrollert 6-1-seier mot Larvik, og vi hadde Ulefoss i kne med 3-1-ledelse da det virkelig kjipe skjedde.

Magnus ble skadet og vi måtte sette en utespiller i mål. Magnus hadde vært enestående fram til dette og moralen i laget fikk seg en skikkelig trøkk. Vi var plutselig en mindre innbytter også og kollektivet til Ulefoss malte oss i stykker, det endte med 3-5-tap og kanskje enda verre: Magnus var ute for resten av sesongen.

Etter to runder var det klart for første lokaloppgjør 14. januar mot Fyresdal, på hjemmebane i Nygårdshallen. Det ble som det alltid blir når vi møtes, en kamp med masse temperatur og en jevnspilt. Kampen endte 3–3 og nå luktet det ikke seriemesterskap.

Nest siste runde ble spilt i Nesjarhallen 25. januar og nå var kun seier i begge kampene godt nok. Larvik Turn arrangerer alltid bra runder og det setter en ekstra piff på futsaltilværelsen med speaker i hallen. Vi hadde gjort en ny signering, Tonstad-expressen Ole Asbjørn Liland hadde blitt Høllen Futsal-gutt, ettersom Morten Dalene måtte bli keeper etter skaden til Magnus. Vi storspilte og slo først Runar 4–1 og deretter Klyve 7–2. Ole Asbjørn storspilte og Morten leverte varene som vikarkeeper. Det var plutselig liv i drømmen om seriemesterskap og playoff.

4. ferbuar var det nytt lokaloppgjør og kun tre poeng godt nok. Vi spilte kontrollert hele kampen og ledet, men mot slutten kom nervene og det ble mer spennende enn det burde. Vi vant imidlertid 3-2 og tok en etterlengtet seier i Nygårdshallen.

Da var rammene satt for siste runde, vi måtte vinne begge kampene mot Larvik og Ulefoss. Samtidig måtte vi ha litt hjelp og var avhengig av at andre resultater gikk vår vei. Første kamp mot Larvik Turn ble aldri spennende, men vi slapp inn to unødvendige mål som kunne kostet oss dyrt, med tanke på at serien til slutt ble avgjort på målforskjell.

Seriefinale

Så var det klart for det som for oss var en seriefinale, Høllen mot Ulefoss. Det ble akkurat så tett og jevnt som man kunne se for seg. Ulefoss har vært en tøff motstander i alle år og denne gangen var det dem som sto mellom oss og førsteplassen. Vi kriget til oss en 2-1 seier, etter en kamp der vi etter min mening var det beste laget. Men vi kunne ikke juble for seriegull ennå, for Klyve kunne slå oss på målforskjell, dersom de vant siste kamp med mer enn ti mål. Dette skulle jo normalt sett ikke vært mulig, men Fyresdal hadde manko på spillere og derfor skulle dette blir en thrilleravslutning.

Fyresdal gjorde jobben, Klyve vant 11–1 og Høllen var dermed seriemester. Fyresdals mål ble for øvrig scoret av Jens Tønnesen Jernæs. Mulig overgangsmål før neste sesong? Vi har etter min mening vært det beste laget i divisjonen i år, vi slo tabelltoer Klyve klart i begge kampene og hadde Ulefoss på gaffelen i første kamp før vi fikk skade på keeper og de snudde. Når vi da reiser oss og slår dem i siste kamp og sikrer seriegullet, synes jeg det er fortjent at vi ble seriemester.

Jeg har lyst å takke alle motstandere for sesongen og uansett utfall i playoff gleder vi oss til ny sesong med futsal. Playoff er lagt til Oslo 27.-29.mars. Klarer vi opprykk, skal det ikke bli en reprise av vårt forrige eliteserieeventyr. Den gang ble det med én sesong i det øverste selskapet, men nå skal vi bruke de erfaringene vi gjorde oss og være bedre forberedt dersom det blir en realitet.

