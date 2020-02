De vant årets dommer-priser i Agder

Denne kvartetten vant hver sin pris under lørdagens kåring.

Fra venstre: Årets breddedommer Jan Helge Ask fra Mandalskameratene, årets dommer Javi Mertens fra Øyestad IF, årets rekrutteringsdommer Elida Metveit Beisland fra Just IL og årets assistentdommer Per Thomas Byrkjedal fra IK Gimletroll. Foto: Tore Myrberg/NFF Agder

Tore Myrberg NFF Agder

KRISTIANSAND: Et rekordstort antall fotballdommere fra Agder er samlet i Kristiansand denne helgen for å bli oppdatert på regler. I den sammenheng ble også kåringene av årets dommere gjennomført. Den gjeveste prisen gikk til en ung dommer fra Øyestad IF.

– Denne prisen er en stor ære som betyr veldig mye for meg. Dette viser at all jobbingen jeg har lagt ned har vært verdt det, sier Javi Mertens.

Rask framgang

Han begynte å dømme for fire år siden, og har hele tiden vist god framgang.

Javi Mertens (t.h). Foto: Tore Myrberg/NFF Agder

– Nå er jeg rangert som hoveddommer i 3. divisjon og som assistentdommer i Post Nord-ligaen. Ambisjonene i år er å prestere bra på disse nivåene og fortsatt ha progresjon.

Mertens fikk også Spareskillingsbankens dommerstipend for 2020.

Elida Metveit Beisland (t.v.) Foto: Tore Myrberg/NFF Agder

Jentesatsing

For NFF Agder er det også spennende at satsingen på å få med flere jenter til å dømme fotball begynner å gi resultater. For første gang ble årets breddedommer ei jente. Elida Metveit Beisland (16) ble overrasket da hennes navn ble ropt opp.

– Jeg visste ikke noe på forhånd, så jeg ble overrasket. Jeg startet å dømme i fjor, så dette forventet jeg ikke. Det betyr mye å få en slik pris. Ikke minst er det motiverende for den videre satsingen, sier hun.

Årets dommere i NFF Agder for 2019

Årets dommer: Javi Mertens, Øyestad IF

Årets assistentdommer: Per Thomas Byrkjedal, IK Gimletroll

Årets breddedommer: Jan Helge Ask, Mandalskameratene

Årets rekrutteringsdommer: Elida Metveit Beisland, Just IL