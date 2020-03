Jublet for EM-gull i markløft

Gullet i markløft overskygger skuffelsen over at jeg var hårfint unna å vinne EM-gull sammenlagt i mastersklassen.

Kristiansanderen Rita Simonsen (44) vant sist helg EM-gull i markløft i mastersklassen for kvinner over 40 år. Hun løftet 155 kilo i sin vektklasse – 52 kilo. I dette styrkeløft-EM i Albi, Frankrike satte hun også fire norgesrekorder og ble nummer to sammenlagt. Foto: EPF powerlifting

Rita Simonsen

UTØVERBLOGG: 29. desember i fjor ble jeg tatt ut til det norske landslaget som skulle konkurrere i master-EM. Jeg fikk treningsprogram av regiontrener Marius Arnesen og kostplan fra min samboer Christian. Deretter var det bare å avtale treningstider med min treningsvenninne Mathea Wexelsen-Freihow og sette i gang.

Programmet mitt var på fire dager per uke. At jeg føler meg helt skadefri, synes jeg er en liten seier i seg selv. Ingen vondter i kroppen som har hindret meg på treningsøktene.

Jeg har hatt litt trøbbel med å tørre å kjøre dype tunge knebøy på trening, så jeg har denne gangen virkelig fått kjenne på hvor viktig det er å ha «hodet med seg»

Det har også vært en stor motivasjon å trene med Mathea, som er så ung, sterk og sprek. Det er bare viktig for meg å huske at jeg trenger dobbelt så lang restitusjonstid som henne. Hun er 24 år, så selv om jeg føler meg ung i hodet, så er jo musklene mine og resten av kroppen min snart 45 år.

Foto: EPF powerlifting

Det var fire påmeldt til master-EM, men de to fra Italia ble nektet deltakelse. Mitt mål var å fighte om medalje, da spesielt i markløft.

I knebøy løftet jeg 115 kilo, ny norsk rekord med 2,5 kilo og sølv i klassen. I benkpress ble det 67,5 kilo, ny norsk rekord med 2,5 kilo og sølv i klassen. Deretter avsluttet jeg med å dra 155 kilo i markløft, ny norsk rekord med 4,5 kilo og gull i klassen på kroppsvekt. Totalt ble det 337,5, norgesrekord med 10 kilo og sølv sammenlagt. Jeg kjenner at jeg er litt irritert på meg selv for at jeg ikke klarte å ta sammenlagtgullet hjem, men samtidig så hjelper ikke etterpåklokskap, og jeg er så utrolig fornøyd med å sette personlig rekord og norsk rekord i alle øvelser. Gullet mitt i markløft er bare så fantastisk deilig!

God vektkontroll

Jeg har veid rett rundt 52 kilo den siste tiden, så denne gangen slapp jeg å gå noe særlig ned i vekt. Jeg gjør akkurat det samboeren min sier, så når han mener jeg veier for lite kvelden før innveiing og må spise loff med peanøttsmør og sjokolade for å få energi, så gjør jeg det. Jeg vet jeg er veldig heldig som har en så dyktig kjæreste til å hjelpe meg. Så da jeg la meg, var jeg helt rolig og sov som en baby. Men det hadde ikke samboeren, han hadde nesten ikke sovet for han var nervøs på mine vegne.

Jeg har også med meg egen vekt i kofferten, så vi har full kontroll underveis. Min vekt i konkurranse var 51,48 kilo.

Fire norgesrekorder

Knebøy: Jeg var vilt spent her siden jeg har hatt litt trøbbel på trening. Det har ikke vært tungt på kroppen, men tøft mentalt. Innveiingen gikk meget bra og jeg hadde helt fint energinivå.

Stor nervøsitet har jeg vent meg til å leve med. Jeg er nervøs en måned før konkurranse, så kan vel si at jeg har god trening på det.

Første løftet på 107,5 kilo. Dette vet jeg at jeg kan, så her var det mest for å gjennomføre første løftet. Jeg merket stor forskjell på at dette var EM og ikke NM. Knærne dirret skikkelig, men løftet ble godkjent og jeg var i gang.

Min konkurrent misset på sitt første løft på 117,5 kg. Mitt andre løft var 115 kg (min tidligere rekord var på 112,5 kg). Knærne dirret skikkelig her også, men jeg fikk løftet godkjent. Så skulle jeg prøve meg på 117,5 kg. Dette var egentlig mitt beste løft, men jeg var ikke dyp nok og manglet omtrent to centimeter på å få det godkjent. Hadde jeg bare klart dette løftet, hadde jeg vunnet gull på kroppsvekt.

Benkpress: Dette har vært min svakeste gren. Her fikk jeg alle tre løftene mine godkjent og ny personlig rekord med 67,5 kilo. Så dette ble jo faktisk min beste øvelse under EM.

Markløft: Kroppen kjentes bra og her ønsket jeg å gå for gull. Jeg løftet 142,5 kilo i første løft. 150 kilo i andre løft. Jeg løftet etter min konkurrent, så da visste vi at dersom jeg klarte 155 kilo, ville jeg vinne gull på kroppsvekt. Vi ble spurt i etterkant hvorfor vi ikke endret for å gå for gull sammenlagt. Jeg og min lagleder Mathe Stavik Aas tok et valg underveis som var riktig for meg der og da. Jeg ønsket gull i markløft og løftet deretter. Jeg måtte fighte for å få stanga opp og det kjentes helt opp i spiserøret.

Foto: EPF powerlifting

Jeg var rett og slett ikke forberedt på at jeg kunne løfte om sammenlagtseier, så jeg ble nesten tatt litt på senga. Det betyr vel bare at jeg ikke skal gi meg helt ennå. Jeg kjenner også at jeg har enda mer krutt i kroppen min.

Foto: EPF powerlifting

Etter konkurransen har jeg vært veldig lettet og glad. Jeg spiser sjokolade og pizza, feirer og koser meg, men klarer nesten ikke å vente til å få trent igjen, spist kyllingen min og satt meg nye mål. Jeg synes det er så givende å trene mot et mål. Det gir meg virkelig stor glede.

Foto: EPF powerlifting

Grunnet koronaviruset er treningssenteret jeg jobber på stengt, i tillegg til at jeg har hjemmekarantene. Men jeg kan fortsatt trene! Vi har hund, så det blir mye frisk luft og store planer om bakkeløp i solkinnet. Vi har også pull ups-stang hjemme i stua og ellers noen vekter, strikker etc. Nå kan jeg trene mot mitt pull ups-mål på 35 repetisjoner (det langsiktige målet er 40).

På toppen av pallen etter markløft. Foto: Marthe Stavik Aas

Jeg har også lyst å teste om det er noe fart i beina mine, så nå vil jeg prøve meg litt på 60 og 100 meter sprint. De har jo NM for veteraner der også ...

Tips til hjemmetrening:

AMRAP (as many reps as possible) på 10/20 minutter

10 knebøy

10 utfall pr. bein

10 push ups

10 sit ups

10 liggende rygghev



Jeg kommer også til å legge ut treningstips på Instagram og Facebook i tiden framover.

