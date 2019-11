Øystein Tjomsland fra Søgne kunne motta hyllesten fra et ekstatisk hjemmepublikum hele fire ganger under lørdagens storstevne i Travparken. Her jubler suksesstreneren over Lesja Odins 23. strake seier i karrieren. Hesteguiden.com

Tjomsland sendte hjemmepublikum til himmels

Applausen ville ingen ende ta da Øystein Tjomsland tok fire seire under årets siste stordag på Sørlandets Travpark lørdag. Nå er Lesja Odin én seier unna å bli historisk.

Richard Ekhaugen.

Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

KRISTIANSAND: Lørdagens V75-omgang i Travparken var årets siste stordag. Championtrener Øystein Tjomsland var på forhånd spådd en spennende dag på sin hjemmebane, og som 48-åringen fra Søgne innfridde!

Hyllet teamet og publikum

Tjomsland ga seg ikke før han hadde sikret seg fire triumfer, alle foran et ekstatisk hjemmepublikum. Da ubeseirede Lesja Odin dundret over målstreken til sin 23. strake seier sto jubelen i taket i restauranten, og da Tjomsland og oppasser Per Vetle Kals entret scenen for å motta sine fortjente gavepremier var det nesten ikke ørens lyd å få. Gule og svarte drakter vaiet i lufta, og publikum reiste seg for å hylle sin hjemmefavoritt.

Video: Publikum jubler for Lesja Odin

– Jeg må få rette en stor takk til hele teamet mitt for en strålende utført jobb, og ikke minst til publikum som gjorde dette en festdag for alle sammen, strålte Tjomsland.

Lesja Odin tangerte med lørdagens seier norgesrekorden i antall strake seire fra debuten, holdt av hans far, Moe Odin. Tjomsland har ennå ikke bestemt seg for hvor eller når neste start for seiersmaskinen blir, men lot det skinne gjennom at rekorden vil henge svært høyt.

Video: Tjomsland-jubel i restauranten

Lesja Odin travet kruttsterke 1.24,6a/2140 meter, hestens raskeste tid over mellomdistanse så langt i karrieren.

Tangerte norgesrekorden

Kriterie-vinneren Grisle Odin G.L. var gjort til megafavoritt i DNTs Høstfinale for tre år gamle kaldblodshester, og stortalentet skuffet ingen. Tjomsland lot junioren få strekke ordentlig på seg under sisterunden, og Grisle Odin G.L. svarte med å tangere Tekno Odins norgesrekord da han kom til mål på 1.25,0/2180 meter.

Grisle Odin G.L. tangerte Tekno Odins norgesrekord da han vant DNTs Høstfinale for 3-åringer. T.v. for trener og kusk Øystein Tjomsland sees oppdretter Gustav Larsen. Til venstre hestens oppasser Per Vetle Kals. Hesteguiden.com

– Hesten er helt enorm, fastslo Tjomsland etter løpet.

Hesten, som blant annet eies av den svenske skistjernen Frida Karlsson, har nå vunnet 10 av sine 12 starter under debutsesongen og tjent nesten 1,3 millioner kroner. Nå knyttes det enorme forventninger til den tre år gamle hingstens framtid. Hesten, som er oppdrettet av Gustav Larsen fra Lindesnes, har framstått som årgangens soleklare ener.

Årets mest etterlengtede

I en virvlende oppløpsstrid kjemper Thankful seg inn til seier i DNTs høstfinale for 4-åringer sammen med Øystein Tjomsland. Hesteguiden.com

En av årets mest etterlengtede triumfer kom i DNTs Høstfinale for fire år gamle varmblodshester. Thankful, eid av Rune H. Eriksen og Morten Simon Moe, har levert en fantastisk sesong, men har hatt «uhellet» å være født i samme årgang som Norges beste travhoppe, Hillary B.R. Sørlandshoppa travet i sommer uvirkelige 1.10,1a/1609 meter da hun var toer bak nevnte topphest, men hadde ikke fått stukket mulen først over målstreken i hele 2019. Før på lørdag. Etter et perfekt taktisk disponert løp av trener og kusk Tjomsland kjempet Thankful som en løve helt til målstreken var passert, og henviste flere av årgangens beste hingster til en plass i de slagnes rekker. Med eier Rune H. Eriksen var opptatt av å trekke fram hestens oppasser, Stine Birkeland, i seiersintervjuet.

Seiersglis: Øystein Tjomsland, oppasser Stine Birkeland og medeier Rune H. Eriksen kunne dra frem sine bredeste glis etter Thankfuls storløpsseier på hjemmebane.Seiersvante Waxen tok karrierens 11.seier etter et høydramatisk løp. Hesteguiden.com

– Stine er Norges beste oppasser, uten tvil. Derfor var det tidlig klart at Thankful skulle følge Stine på de plassene hun befinner seg. Når Stine nå bytter base til Øysteins gård i Søgne, går selvfølgelig Thankful samme vei, understreket Eriksen.

Vinnertida på Thankful ble 1.14,4a/2140 meter.

Seiersvante Waxen tok karrierens 11.seier etter et høydramatisk løp. Hesteguiden.com

Dramatikk da Waxen vant igjen

Seiersvante Waxen sikret seg karrierens 11. seier i det 21. forsøket da han tok seg av et høydramatiske løp utenfor V75-rammen. Favoritten Pøylefanten galopperte i tet 1200 meter fra mål, fant etter hvert travet, og gjeninntok føringen ut på sisterunden. Kusk Jørn Bjaanes fikk imidlertid ikke med seg at dommerne hadde diskvalifisert Pøylefanten for denne galoppen, og fortsatte å kjøre for seier helt inn til mål. Pøylefanten passerte målstreken først uten å få vinne, mens Øystein Tjomsland reddet Waxen fra galopp og sikret seg nok en stallseier.

Ny rekord i spennende ponniløp

Et svært spennende ponniløp endte med seier for Lista-ekvipasjen Klæbakkens Sonja og Silje Tjørnhom. Klæbakkens Sonja tok sesongens andre seier og senket samtidig rekorden sin til 2.11,3/2280 meter. Dette er under gjeldende norgesrekord for nordlandshester, som Lista-ponnien selv innehar. En strålende fornøyd Silje Tjørnhom kunne rørt motta publikums hyllest etter løpet.

Silje Tjørnhom smiler bredt da Klæbakkens Sonja krysser mållinjen først som vinner av lørdagens ponniløp. Hesteguiden.com

–Jeg trodde underveis at Smedens Betty Boop skulle slå oss, som vanlig, men i dag forsvarte Sonja seg kjempegodt, smilte 16-åringen fra Vanse.

Klæbakkens Sonjas neste oppgave blir et løp hjemme i Travparken under neste kjøredag søndag 17. november.