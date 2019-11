Det gikk ikke veien for Vågs 2. divisjonslag verken mot Pors eller Runar i helga. Fra venstre: Iben Andås, Maren Nørsett, Ine T. Markussen, Stine Solum og Tuva Lilleås. Bildet er tatt tidligere denne sesongen. Kai Corrigan

To tap for seiersvant Våg

Etter sju strake seire røk Vågs damelag i helga på to strake tap.

Martine Kårigstad Andersen

Det var en blytung helg for oss i Våg. Lørdag spilte vi mot Pors, som ble nummer to i fjor. De er gode, men har variert i prestasjonene så langt i år. Og mot dem viste vi at det kan vi også gjøre. Vi startet kampen godt, og ledet 8-5 etter halvspilt førsteomgang, men derfra og ut omgangen var det nesten stopp, og vi lå under 12-10 da pausesignalet gikk.

Andreomgangen startet ikke bedre, og etter halvspilt andreomgang lå vi under med fire. Så fikk vi satt muren, og spilte 11 minutter uten å slippe inn mål. Dessverre scoret vi ikke mye, men to minutter før slutt var det likt. Sju sekunder før slutt kom imidlertid avgjørelsen på en noe heldig lobb, som gjorde at vi tapte kampen 24-23. Det var frustrerende fordi vi egentlig spilte en bra kamp, men tapte fordi vi bommet på mange 100-prosentsjanser.

Våg-spillerne mot Pors, inkludert scoringer (under M) og utvisninger (under 2). Skjermdump fra handball.no

Søndag møtte vi Runar, som så langt var ubeseiret i serien. De hadde imidlertid kun spilt to kamper mot bunnlaget. Det viste seg ganske snart at Runar var gode, og selv om vi ledet til pause 10-12, dro hjemmelaget fra i andreomgangen. Vi tapte kampen fortjent 29-23. Vi fikk ikke satt forsvaret på samme måte som vi har for vane å gjøre, og når vi da heller ikke klarer å omsette sjansene til mål, er det vanskelig å vinne håndballkamper.

Det ble ikke poeng i helgen, og det er vi skuffet over. Vi har fått nye erfaringer, og motgang for første gang i år. Vi satser på at det kjente uttrykket er riktig og at vi er blitt sterkere. Kommende helg går turen til Stavanger for å komme tilbake på vinnersporet.

PS! Vi ligger fortsatt på andreplass i 2. divisjon avdeling 2, med samme poengsum og dårligere målforskjell enn Randesund, som vant sine to kamper i helga.

Våg-spillerne mot Runar, inkludert scoringer (under M) og utvisninger (under 2). Skjermdump fra handball.no