Nytt ØIF-tap mot FyllingenBergen

BERGEN: ØIF Arendal får det bare ikke til om dagen. Det meste går imot forrige sesongs seriemester. Det endte med 25-28-tap mot Fyllingen i Bergen søndag. Det andre tapet mot bergenserne på fire dager, etter at det ble tap 35-33 i cupen sist onsdag.

Første omgang var langt fra det beste vi har sett av ØIF Arendal. Selv om Olaf Hoffstad satte inn kampens første mål, og Eirik Heia Pedersen sørget for at ØIF ledet 2-1, var det hjemmelaget alt handlet om den første halvtimen i Framohallen.

Det sto riktignok 3-3 etter fem minutters spill, men de neste fem minuttene koblet vertene et grep om kampen og økte gradvis til tre måls ledelse. ØIF lå under 4-7 etter ti minutter og kampen lignet dermed på mye av det vi har sett denne sesongen.

De neste ti minuttene klarte ØIF å stabilisere forspranget. Fyllingen klarte ikke å øke noe mer. Men så koblet hjemmelaget inn turboen. Plutselig var Fyllingen seks mål foran og ØIF måtte hente inn et 7-13-forsprang.

Inn mot pause klarte ØIF på et vis å komme tilbake i kampen. Tre mål – av Paulsen, Matic og Lindström – sørget for at det var en viss kontakt da pausesignalet gikk. ØIF lå under 10–14.

Hentet inn ledelsen

Andre omgang startet med at Fyllingen holdt seg fortsatt de tre og fire målene foran. ØIF lå 13–16 bak etter fem minutter av omgangen, men det ble gjort en del feil som sørget for at det hadde økt til 13–18 etter ti minutter., før det ikke lenge etter ble 13–19 og ØIF var på ny seks mål bak.

Men ØIF kom tilbake og hadde knappet inn med et mål da kvarteret ble passert. Etter 20 minutter sto det 19–22 i ØIFs disfavør. Så koblet ØIF inn et ekstra gir. Drøyt sju minutter før slutt ordnet Eirik Heia Pedersen 22–22 og drømmen om seier var absolutt levende.

Har tapt tre av fire seriekamper

Med fem minutter igjen var det 24–24 og svært spennende, men som i kampen onsdag, så gjorde ØIF feil på slutten som ble straffet, mens Fyllingens feil nærmest fikk forbigå i stillhet hos ØIF. To minutter før slutt satte Heia Pedersen 25-27, men Fyllingen hadde det i sin hule hånd. Det stoppet på 25–28 – sesongens tredje serietap for ØIF. Laget ligger nå på 8. plass i serien etter fire kamper.

ØIFs lag: Åsmund Strat, André Bergsholm Kristensen – Josip Vidovic 2, Mario Matic 1, Martin Lindell 4, Richard Lindström 1, Kristian Rammel, Sondre Paulsen 3, William Fiala Gjermundnes 2, Eirik Heia Pedersen 4, Olaf Richter Hoffstad 7, Jesper Munk 1, Sander Løvlie Simonsen.