Etterlengtet karusellstart

Denne gjengen var blant dem som puljestartet da årets første konkurranseløp i Terrengkarusellen ble arrangert torsdag.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Fra starten i første pulje av det 4,95 kilometer lange Kjellandsløpet i Søgne. Foto: Sverre Larsen

Brukergenerert innhold

Sverre Larsen

Jan R. Hansen

Siden helsemyndighetene fra 15. juni åpnet for 200 personer på et arrangement, inviterte Utvalget og Repstad Eiendom, med løypelegger Ole Johan Bueklev i spissen, til en myk start på konkurrering i puljer denne torsdagen. Det var et makstall på 20 løpere i hver av sju puljer.

Vi hadde god margin til 200, men de 20+ som igjen fikk sjansen til å knives, syntes dette var stor stas, og rosen av løypene var massiv.

Etter at korona-tiltakene ble et faktum 12. mars, ble først alle terminlistens løp utsatt til etter påske. Da stansen tegnet til å kunne dra seg mot sommeren, satte Utvalgets sjef John Humborstad, i godt samarbeid med Bedriftsidrettskretsen, i gang hva de kalte «aktivitetsturer», som var individuelle gjennomføringer (etter kart) av en rekke egnete løyper (for det meste umerkete) blant terrengkarusellens assortiment, med egen registrering på nettet.

Disse turene har blitt meget godt mottatt av deltakere i karusellen som fryktet at alt i år ville gå i vasken. Over 650 har hittil vært med på disse, og ca. 400 i gjennomsnitt har registrert seg på hver tur.

Turene blir selvsagt tellende i årets karusellsesong. Men samtidig er det klart at mange enten ikke har fått med seg dette tilbudet, eller de venter på at «the real thing» skal komme på plass.

Lillian Lauvsland Jahnsson var torsdag eneste dame som løp på tid i Kjellandshei-løpet og hun fikk en god tid i varmen med 29,41 minutter. Blant herrene var det kjempeprestasjoner av de de tre fremste, Simen Koland (20,46), Joakim Hanssen (21,00) og Tormod Klungland (21,40).

Resultater – Vanlig løype (4,95 km)

K40-44

1Hege BaggethunStudent43:08

K50-54

1Lillian Lauvsland JahnssonSparebanken Sør29:41

M20-24

1Truls KlunglandPer Klungland22:40

M30-34

1Simen KolandPhonero20:46

M35-39

1Joakim HanssenFundament21:00

2Karl KlunglandGjesteklasse25:55

M40-44

1Lars Jarle YttriMHWirth27:07

2Odd Anders ArntzenOtera29:35

M45-49

1Tormod KlunglandPer Klungland21:40

2Håvard FlåLærerne27:00

M50-54

1Jostein JohannessenStatbil23:40

2Gunnar HaraldstadT.O. Slettebøe26:37

M55-59

1Stein-Erik ScheieTelesport25:16

2Dag EfjestadAgder Energi29:39

3Ole Michael LossiusEgen bedrift35:11

M60-64

1Rune LøklingNikkelverket25:28

2Jon Steinar ViervangSparebanken Sør29:28

3Øistein RosenTeam Mosjon32:03

M65-69

1Edgard EllertsenNikkelverket28:32

M70-74

1Andreas Bjørnsgaard-AndersenEgen bedrift33:28

M75-79

1Harald FlåDNT Sør40:01

Fakta Høstsesongen Terrengkarusellen Torsdag 20. august: 4 kilometer fra Gimlebanen Torsdag 27. august: 3,6 km fra Hamresanden Torsdag 3. september: 3,7 km i Jegersberg Tirsdag 8. september: 3,5 km fra Roligheden/Bertesbukta Lørdag 12. september: 12,9 km i Baneheia/Bymarka Torsdag 17. september: 9 km fra Kanommuseet på Møvik Torsdag 24. september: 7,2 km i Baneheia/Bymarka Torsdag 8. oktober: 4,2 km i Jegersberg Torsdag 15. oktober: 3,9 km i Dyreparken Torsdag 22. oktober: 3,3 km fra Gimlebanen

Simen Koland Foto: Sverre Larsen

Simen Koland (31), vinneren av løpet

Hvordan har du trent i koronatiden?

– Det er viktig å holde formen ved like gjennom hele sesongen. Nå under koronakrisen har jeg trent med en blanding av rolige turer og harde intervaller.

Hva synes du om at karusellen har startet igjen?

– Det er virkelig artig, og noe som mange setter pris på. Godt å komme i gang nå før sommeren. Vi får lov å løpe i puljer og å konkurrere.

Jostein Johannessen Foto: Sverre Larsen

Jostein Johannessen (53), deltaker

Har du savnet karusellen?

– Jeg gjør et comeback nå etter svært mange år på sidelinjen. Det er over 30 år siden jeg var med sist. Jeg er glad for å komme tilbake nå!

Har du deltatt på noe annet i det siste?

– Jeg har løpt noen aktivitetsturer, men jeg er ikke registrert på dem. Ellers har jeg vært med på flere andre løp på Sørlandet, som 10.000 meter på bane og ti kilometer gateløp.

Harald Flå Foto: Sverre Larsen

Harald Flå (78), deltaker

Hva synes du om løpene som arrangeres her i sør?

– De er bra. Jeg liker spesielt de løypene som har stier og litt stigning. Derfor er denne løypa helt flott. De aktivitetsturene som vi har hatt nå under krisen, har vært trivelige og greie!

Hvor lenge har du vært med i karusellen?

– Dette er mitt 44. år. Jeg var formann før John Humborstad overtok som leder i Terrengkarusellen.

Ole Johan Bueklev Foto: Sverre Larsen

Ole Johan Bueklev (55), arrangør fra Repstad Eiendom

Hva slags opplegg har det vært for løp og turer nå under koronakrisen før karusellen startet?

– Det har vært ti aktivitetsturer, der smittevernreglene har vært gjeldende. Deltakerne tar ferie nå, og er tilbake i august.

Les også:

Nå starter Terrengkarusellen med puljestart igjen