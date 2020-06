Sparkesyklet fra Kristiansand til Oslo på drøyt to døgn

Etter å ha brukt drøye to døgn på sparkesykle 37 mil fra Kristiansand til Oslo, var det godt å la en sliten kropp få hvile.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Kristiansanderen Tommy Haugland (18) med en selfie underveis til Oslo på en triksesparkesykkel. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Tommy Haugland

For 1,5 år siden brukte en kompis og jeg 19 timer på å gå fra Kristiansand til Arendal. Siden den gang har jeg hatt lyst å gjøre noe som var like unormalt, men over en lengre distanse. Etter hvert fikk jeg ideen om ta en sparkesykkel fra Kristiansand til Stavanger. Dette syntes jeg var en god idé, men at distansen var litt for kort. Deretter sjekket jeg hvor langt det var fra Kristiansand til Oslo. Det var 370 kilometer (utenom hovedveien). Dette var helt perfekt, tenkte jeg. Så lot jeg det gå noen måneder før jeg gjorde noe med ideen.

04.45 fredag 15. mai satte jeg i gang fra Kristiansand. Foto: Privat

Etter noen måneder sa jeg til meg selv “nå må jeg bare få det gjort”. Jeg sjekket værmeldingen for den påfølgende helga, bestilte en buss hjem fra Oslo tidlig på mandagen, og krysset fingrene for at jeg kom til å rekke det. Nå var det bare å få tak i en sparkesykkel. Heldigvis var det ikke noe problem å få låne en av en kompis.

Gadd ikke trene

Det eneste ulempen var at styret på sparkesykkelen var ganske mye lavere enn hoften, men det kom sikkert ikke til å være noe problem. Meningen var jo å egentlig trene en del før denne turen, men med tanke på at jeg bestemte meg for å gjøre det under en uke før, ga meg ikke så veldig god tid til det, så jeg gadd rett og slett ikke. Jeg skulle bare ta det som det kom.

Alarmen min gikk klokka 04.00 fredag morgen og jeg kom meg av gårde 45 minutter seinere, med en 15 kilo tung sekk på ryggen. De første timene var det egentlig veldig gøy. Det var ingen folk, og nesten ingen biler. Pluss en nydelig soloppgang jeg seint vil glemme. Etter rett over seks timer, passerte jeg Arendal, og jeg var veldig overrasket for fort det gikk, med tanke på at vi brukte 19 timer på å gå forrige gang.

12 timer hadde gått og jeg begynte virkelig å føle det i beina og korsryggen. Men det var bare å fortsette, og etter 15 timer og 45 minutter og med 162 kilometer bak meg, bestemte jeg meg for å finne en plass og sove. Jeg hadde med meg hengekøye og sovepose. Uheldigvis ble det ganske kaldt å sove og jeg fikk ikke mere enn tre timers søvn.

Det ble ikke mer enn tre timers søvn denne natta. Foto: Privat

Lørdag klokka 07.30 begynte jeg igjen. Kroppen var støl og øm, og jeg var glad jeg ikke var klar over at dette skulle bli den verste dagen på sparkesykkelen.

Jeg brukte nesten fire timer på de første 33 kilometerne, det viser hvor seint jeg sparkesyklet, men kroppen begynte å bli vant til bevegelsene igjen, og jeg passerte Brevik, Larvik og Sandefjord uten store problemer.

Sparket gjennom natta

Jeg hadde rundt 120 kilometer igjen, og klokka var 19 jeg sikker på at jeg kom til å rekke bussen, kanskje en dag før, så lenge sparkesykkelen holder. Jeg ville se om det var mulig å få byttet buss til en tidligere buss. Og det var det, så jeg valgte å bytte til en som gikk kl. 11 neste dag, altså om 16 timer. Kun for å utfordre meg selv enda mer. Det betydde altså at jeg måtte sparkesykle gjennom hele natta. Og med tanke på at jeg allerede hadde sparket hele dagen, og den tunge sekken begynte å merkes så gjorde det meg ganske nervøs, men jeg bare bestemte meg for at jeg skulle klare det.

På vei opp Lier-toppen. Foto: Privat

Jeg sparket og sparket og da klokka var rundt 02.00, startet jeg på bakken opp mot Lier-toppen. Kroppen begynte å bli utrolig sliten og jeg brukte 1 time og 30 minutter opp, og det var det tyngste på hele turen. Det var så deilig å sette seg ned da jeg kom på toppen, og var enda deiligere da eg fant ut at det var kun nedoverbakke de neste 10 kilometerne.

Suveren følelse

Ting begynte å gå treigere og treigere og 07.45, 17. mai ankom jeg endelig Oslo, og den følelsen var helt suveren. 370 kilometer på triksesparkesykkel i løpet av drøyt to døgn er i boks, og jeg er nå nødt til å finne på en enda rarere utfordring!

Her kan du se en video jeg har laget etter turen: