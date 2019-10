Ger Mikkelsen i aksjon. Hesteguiden.com

Travtips Sørlandets Travpark 20. 10. 19

Seiersmaskinen Syoss blir mitt holdepunkt i en spennende V65-omgang i Travparken søndag.

Ingvar Ludvigsen

Denne gangen står Geir Mikkelsen-traveren til for å kunne lede løpet fra start til mål.





V65-1 1609 autostart Start 18.15

1 Daily News J Eri God nok til å lede hele veien. A 2 Florry's Princess E Høi Har fin form og liker distansen. B 3 Julia Early K Wåg For lett. Premie. C 4 Onassis M.R. M Sør Usikker form etter pause. C 5 Expensive Hangover J Eil Meget bra på sitt beste. B 6 Egon Lobell Å Ten Vært svak. Må vise bedre. C 7 Whistleblower G Mik Premie er målet. C 8 Grace Yoga H For Kan en del. Hatt lang pause. B 9 Black Voice V Tjo Holder fin form. B 10 Exploitmyday F Ham Mer enn god nok uten galopp. B 11 Lily's White Sun D Dal Premie fra dette sporet. C 12 Ero'kamano Ø Tjo Er avhengig av tempo i front. B

Daily News-Expensive Hangover-Florry`s Princess Outs: Exploitmyday

Daily News har perfekte forutsetninger denne søndagen. Førstespor, sprint og en offensiv Johan Kringeland Eriksen i sulkyen, så lades det alt for å beholde tet. Om ekvipasjen ikke blir «bombet» ned av offensive konkurrenter, kan de lede hele veien. 5 Expensive Hangover var skuffende svak sist etter å ha gått mange gode løp før det. Tilbake i slag kjemper han om seieren. 10 Expoitmyday har kanskje den største kapasiteten, men har slitt med mye galopper. Holder han seg i rett gangart, kjemper han om seieren. 2 Florry`s Princess er i fin form. Er rask, men usikker på om hun henter en lengde på 1 Daily News, men gjør hun det så er hun med i trippelkampen.

V65-2 2140 volte til v/33.66.99. Start 18.35

1 Øygard Jakson L Kol Fireåring i utvikling. B 2 Ty E Høi Har litt fart, men uryddig. B 3 Refs Elita A Frø Gjør fine løp hver gang. C 4 Alm Jakken D Dal I fin form og med i toppen. B 5 Rise Kongen A Sve Herlig seier sist. B 6 Direktør Ribe A Ber Ok form. Trippelsjanse. C 7 Eiklands Faks J Und Kan litt, men mye galopp. B 8 Gompens Hønk J Eri Har meget høy toppfart. A 9 Etne Spretten Ø Tjo Bra, men langt tillegg. B 10 B.B. Juventus J Gau Kommer ut etter lang pause. C

Gompens Hønk-Etne Spretten-Øygård Jakson Outs: Rise Kongen

8 Gompens Hønk er en krabat med meget høye fartsressurser. Om han holder seg rolig og sparer speeden, vinner han fort dette løpet. 9 Etne Spretten var litt under pari sist, men har gjort mange flotte innsatser gjennom sommeren. Har han dagen, kjemper han garantert om seieren. 5 Rise Kongen er en friskus. Veldig fin kapasitet, men har slitt med travet til tider. Har gjort mange fine løp i høst og endelig kom seieren sist. Er god nok om han fungerer.

V65-3 2160 volte til v/290.435. Start 18.55

1 Lome Perla J Thy Vært tøft ute. Enklere nå. B 2 Anka K Hau Premie er målet. D 3 Irma H.R. S Hei Har kapasitet for seier. B 4 Tintin S Høi Litt fast sist og er på gang. B 5 Moi Edel B Bjø Hatt veldig lang pause. God nok. B 6 Sjarmørviktor F Lin Flink.. Trippelsjanse. C 7 Torden Prinsen M Fin Bra nest sist i V75. C 8 Kile Balder A Øde Kjemper om en premie. D 9 Solhøy Gunn M Erg Sjokkvant sist etter fint løp. C 10 Langlands Odin S Bir Beste hesten, men langt tillegg, A

Langlands Odin-Lome Perla-Tintin Outs: Moi Edel

Glansbildet 10 Langlands Odin blir mange sitt holdepunkt på søndag og det er forståelig, men man skal være klar over at han har 40 meter tillegg. Kusken Stine Birkeland har aldri tapt med ham og løser det seg, har han en kjempesjanse. 1 Lome Perla har gjort mange fine innsatser uten å få noen seiere på slutten, men denne gangen står hun spennende til i førstespor. 5 Moi Edel er ei hoppe med meget flott kapasitet. Kommer nå ut etter lang pause, men er hun i slag, kan hun sjokke. 4 Tintin kom ut etter pause sist og ble kjørt passivt. Satt fast med krefter og så fin ut. OBS.





V65-4 2140 autostart. Start 19.15

1 Wind Of Change T.J. V Tjo Urutinert, men skal kunne litt. C 2 Stand by Me Ås F Ham Debuterer i Hamre regi. B 3 Order By Post Ø Tjo Trippelsjanse med klaff. C 4 Golden Daiquiri J Eri Kommer ut etter pause. B 5 Star Act D Dal Fast nest sist med krefter. C 6 Speedy Jetstar P Kal Har høyest toppfart. A 7 Reborn L Kol Løp i kroppen. B 8 Jocose Boy G Mik Sjanseartet spor. C 9 Royal Unibrew M Sør Formstigning sist. C 10 Gambler E Høi Ok spurt sist. B 11 Fanny va Bene J Und Premie som gjelder. C 12 Reveline Chip Å Ten Veldig svak sist. C

Stand By Me Ås-Speedy Jetstar-Reborn Outs: Golden Daquiri

2 Stand Fly Me Ås debuterer i Hamre-regi og da må man alltid være på vakt. Er en urutinert treåring, men han har vist ganske så fin fart. Må med på alle bonger. 6 Speedy Jetstar er ei heit dame som har gjort det vanskelig for seg selv med mye galopper, men likevel har hun kommet tilbake og fått fine plasseringer. Uten tull er det trolig vinneren.





V65-5 2140 autostart. Start 19.35

1 Camillo Neo S Juk Tøft å vinne her. D 2 Skylander Hill P Kal Bra på sitt beste. B 3 Anthony Downs O Øst Litt fast sist. B 4 I See U. One D Dal Ikke vist noe på slutten. C 5 Banker Go's M Sør Alt ble feil sist. C 6 Rebella Mystic L. J Und Har ok kapasitet. B 7 Syoss G Mik Kan fort lede hele veien. A 8 Wayne Brogård E Høi Meget bra på sitt beste. B 9 Harley D.E. F Ham Ga seg sist mot bedre hester. B

Syoss-Harley D.E.-Skylander Hill Outs: Wayne Brogård

7 Syoss er en traver av det sjeldne slaget med 23 førsteplasser på 40 forsøk. Fikk kun femteplass sist, men glem det løpet. Nå er det teten som gjelder og med de verste konkurrentene i bakspor og utvendig for seg, har han en solid sjanse til en ny seier. Banker.

V65-6 2140 volte til v/105. Start 19.55

1 Libeccio Sun B Lea Hatt pause. C 2 Orlandostile O Øst Meget bra til seier sist. B 3 Ohio Royal L Kol Bra, men best på sprint? C 4 Red Love Vici L Kol Møter ok motstand. B 5 Texas Bonheur A Frø Vinner ikke. D 6 N.Y. Lovemelikeyoudo F Ham Gikk 1.16.4 i prøveløp. A 7 Dante Kievitshof V Tjo Premie er bra. C 8 Rock'n Rolling E Høi Vant sist på Jarlsberg. B 9 Iasi G Mik Gikk et tøft løp sist. B 10 Gringo Boko Ø Tjo Løp i kroppen. B 11 Ithinkiama Genius D Dal Vant enkelt sist fra tet. B 12 Cromwells Shadow Å Ten Maks sist mot gode hester. C

N.Y. Lovemelikeyoudo-Red Love Vici-Orlandostile Outs: Ithinkiama Genius

Et spennende spilleløp der det er vondt å skille på de sju-åtte beste. 6 N.Y. Lovemelikeyoudo ble disket i tre løp på rad og måtte da ut i et prøveløp. Så fin ut der og gikk 1.16.4 over full distanse. 4 Red Love Vici er en traver jeg har litt sansen for. Nest sist var han ute i Derby Kvalifisering, men ble sittende fast litt for lenge. Gikk på det jevne sist, men kommer nå ut etter en liten pause og jeg tror han er tilbake i toppform. 11 Ithinkiama Genius var knallgod sist til seier ifra tet. Får nok ikke den posisjonen nå, men han har tidligere vist at han også er god bakfra.

Lite V65-forslag:

V65-1:1-5-10

V65-2: 8-9

V65-3: 10 Langlands Odin

V65-4: 2-6

V65-5: 7 Syoss

V65-6:6-4-11-2-8-9-10

126 kroner

Stort V65-forslag:

V65-1: 1-5-10-2-9-12-8

V65-2: 8-9-5-1-4-7

V65-3: 10-1-5

V65-4: 2-6

V65-5: 7 Syoss

V65-6: 6-4-11-2-8-9-10

1764 kroner

Ingvar Ludvigsen i Sørlandets Travpark har skrevet disse tipsene. Rune Stensland