Korona hindret sluttspill for Pirates

Kristiansand Pirates lå an til sluttspillplass i Danmark, men koronaviruset førte til avbrutt sesong.

Kristiansand Pirates, bak fra venstre: Geir Morten Holtan, Kreshnik Krasniqi, Tomas Watne, Anders Ham, Olav Jordbrekk og trener Christer Johannesen. Foran fra venstre: Liam Øyna, Tobias Raftsjø, David McKeever og Per Markakis. Foto: Privat

Fredrik Arstad Ognedal Kristiansand Pirates

Kristiansand Pirates har denne sesongen vært første norske basketlag noensinne til å spille i en utenlandsk serie. Pirates har spilt i dansk 2. divisjon. Med hjemmebane i Vendsyssel, Nord-Jylland, har laget reist over til Danmark gjennom hele sesongen, med ferje.

– Det å spille i Danmark har gjort både spillere og klubben godt, vi har blitt en mer sammensveiset gjeng. Vi har fått bedre konkurranse, noe som har gjort oss til et bedre lag, sier kaptein Helge Ramstad.

Kristiansand Pirates lå på en delt tredjeplass før sesongen brått ble avbrutt. En tredjeplass hadde vært nok til en plass i sluttspillet.

– Jeg tror at hvis laget hadde vært skadefritt, ville vår verste plassering i blitt en andreplass. Men jeg tror vi kunne ha vunnet det hele, sier Pirates- trener Anthony Collins.

Klubben har også sendt over flere juniorlag til rødpølsenes land. Jenter 15 hadde en rekke jevne kamper, og vant over et lag de tidligere hadde tapt med 40 poeng mot. Gutter U15 og U17 opplevde begge suksess i Danmark. U15 laget vant alle sine kamper i løpet av sesongen, og var sikret en førsteplass i serien. U17 laget gjorde det svært bra i første del av serien, og rykket derfor opp til et høyere nivå, hvor de etter hvert fikk bryne seg på skikkelig dansk motstand.

Danilo Jalog Jensen er dommer, trener og ildsjel. Han har vært klubbens kontaktperson i Danmark, og den som har lagt til rette for kampoppsett, overnattinger på skoler og lignende.

Han sier det har vært en spennende og berikende opplevelse for alle.

– Det har kun vært ros og respekt fra de andre klubbene, som alle har uttrykt glede over å spille mot et lag fra Norge.

Dansken forteller videre at han er imponert over juniorlagenes prestasjoner, og han tror herrelaget hadde en reell sjanse til å rykke opp til dansk 1. divisjon.

Trener og styreleder Anthony Collins sier planen framover er å spørre NBBF (Norges Basketballforbund) om lov til å gjenta seriespill i Danmark. Deretter må det bestemmes hvilken divisjon lagene skal spille i, og om økonomien er der til å dekke turene. Herrelaget ser fram til en ny sesong med flere gode kamper. Drømmen om dansk 1. divisjon lever fortsatt.