Heies fram mot toppen av mamma og pappa

Det er lite annet jeg liker bedre enn å trene og være med familien. Jeg er også så heldig at jeg får kombinere disse to, hver dag!

Synne Walle Tjønnvåg (17) fra Arendal ble i fjor nummer tre i U20-klassen i NM i functional fitness. Hun trener ofte sammen med foreldrene. Mamma Trude Walle (46) har tidligere spilt fotball i 1. divisjon. Synnes far Jan Aksel Tjønnvåg (48) kom i fjor på delt 1. plass i CrossFit Open i sin aldersklasse i Norge. Foto: Privat

UTØVERBLOGG: Siden før jeg kunne gå, har jeg vært på treningssenter, og det er nok ikke en dag i mitt liv til nå hvor trening ikke er blitt nevnt. Som liten hadde vi stepmaskin i stua og morgenritualet var at pappa trente og jeg satt ved flaskeholderen og så på barne-tv. Er det en ting jeg fortsatt vil ha når jeg blir eldre, er det lidenskapen for trening slik som mamma og pappa har.

Synne og mamma Trude. Foto: Privat

Da jeg var sju år gammel, startet jeg på turn og fortsatte med det fram til i fjor. Både mamma og pappa har vært mine fremste støttespillere og organisert hverdagen mye etter mine treningstider. Vi trente på det meste fem ganger i uka, 2- 2,5 timer hver gang. Da trente ofte mamma mens jeg trente slik at hun kunne hente meg etterpå, noe vi fortsatt gjør nå. Med andre ord har det alltid vært stor forståelse for å ville bli god i det man driver med. Det har vært fullt lov å prioritere seg og sine mål framfor mye annet, noe jeg er ekstremt glad for.

Synne og pappa Jan Aksel. Foto: Privat

Jeg måtte gi med turn på grunn av en kneskade. Etter perioder med mye trening og landslagssamlinger tålte ikke kroppen lenger den type belastning. Pappa var med på uendelige besøk hos fysioterapeuter og spesialister hvor vi til slutt fikk beskjed om at styrketrening kunne være løsningen.

Pappa er mildt sagt genuint interessert i trening og helse og startet opp Kick Treningssenter i 2006 med sin medeier Tone. Med andre ord var mulighetene for styrketrening ganske god. Pappa lagde styrkeprogram, veiledet meg og lærte meg teknikk på en grundig måte. Idenne perioden startet jeg også litt med crossfit, som jeg nå trener mesteparten av tiden jeg ikke er på skolen.

Jeg trener med andre mennesker enn mamma og pappa også, og miljøet vi har på trening er helt fantastisk. Når idrett er en så stor del av livet, er det ikke noe bedre å kunne dele og holde på med det sammen med mennesker som brenner for det samme.

Jeg begynte som instruktør i fjor og trives svært godt med å veilede og lære bort til andre. Jeg venter på å få tatt crosfit level1-kurs, men skole kommer først nå for øyeblikket. Både pappa og mamma har vært instruktører hele mitt liv, så dette er noe jeg er vant med å både se og lære av. I dag er jeg ofte på morgentimene til pappa klokka 06 og mamma er fast treningspartner på kvelden.

Jeg setter meg mål for hver trening og prøver både å tenke kortsiktig og langsiktig, samtidig som jeg har fokus på å holde meg skadefri. For det har jeg erfart at er noe av det viktigste om man ønsker å bli god i idrett. Crossfit er ikke noe jeg har holdt på med særlig lenge, og det å gå fra å holde på med en lagidrett til en hovedsakelig individuell idrett har vært noe å venne seg til.

Individuell konkurranse er ikke noe jeg har gjort før i vår i fjor og jeg synes fortsatt det kan være ganske nervepirrende og skummelt. Før jeg deltok i NM i functional fitness i mai, gruet jeg meg måneder i forveien, men da konkurransen først var gang, kostejeg meg. Jeg stilte i klassen Under20-damer og endte på tredjeplass.

Selv om alderen begynner å snike seg på, er både mamma og pappa i veldig god form. Pappa har bakgrunn som kickbokser og har flere gullmedaljer i både fullkontakt og lettkontakt. Mamma har drevet med fotball og spilte i 1. divisjon da hun var yngre. Begge har lært meg helt fra jeg var liten hvor viktig hard og målrettet trening er. Jeg var ikke gammel da jeg første gang hørte at «treningsvilje slår talent». Dette synes jeg pappa er et levende bevis på, da han i fjor høst kom på delt 1. plass i CrossFit Open i Norge sin aldersklasse.

Fra pallen i U20-NM i functional fitness i fjor, der Synne ble nummer tre. Foto: Privat

Jeg håper å kunne trene sammen med og utveksle opplevelser innen trening med mine foreldre i mange år framover. Jeg håper og satser på at deres innsats innen trening kan gi dem en god alderdom. Det er både motiverende og gøy og ha vokst opp i en så treningsglad familie.

