Fra Start til Søgne

Det er med stor glede vi ønsker Lars tilbake i Søgne-drakta. Han har hatt en stor utvikling de to siste årene og vi er spent på hva han kan tilføre vårt ambisiøse 4. divisjonslag. Her forteller Lars litt med egne ord:

– I mine to år i Start har jeg hatt både oppturer og nedturer, med mange gode øyeblikk å se tilbake på. Jeg har utviklet meg mest på den fysiske biten og tatt nye steg ferdighetsmessig også. Jeg har spilt både spiss og ving, og liker best å spille ute på kanten.

– I Start 2 fikk jeg ikke like mye spilletid som jeg kunne ønske og som jeg synes jeg fortjente selv. Derfor valgte jeg å gå tilbake til Søgne og forhåpentligvis være med å kjempe om opprykk til 3. divisjon i år. Her satser jeg på å få mer spilletid og utvikle meg ytterligere som fotballspiller.

Søgne-trener Tor Jostein Dyrnes er begeistret over sin nye forsterkning:

– Allerede etter første trening så jeg at det var noe spesielt med Lars. Han har et veldig bra rykk, er bra teknisk, god en mot en og har en enorm vilje. Jeg tror han er skapt som kant for Søgne. God til å utfordre, bra innleggsfot, måltyv og god kapasitet til å jobbe like mye begge veier. Om nødvendig kan han bekle spissrollen for oss.