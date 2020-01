Vindbjart-jente ble dobbelt kretsmester

Hanne Sløgedal fra Hovden Skigymnas/IL Vindbjart vant KM-gull både i klassisk og i fristil i aldersklasse K17.

Hanne Sløgedal på vei mot KM-gullet i fristil søndag. Foto: Charlotte Østervold

Brukergenerert innhold

Kjell Einar Gaustad IL Vindbjart ski

Publisert: Publisert: Nå nettopp

BYKLE: I helgen ble KM del 1 arrangert på Hovden. Otra IL var arrangør, men måtte flytte arrangementet fra hjemmearenaen Høgås til Hovden på grunn av snømangel. Det er ikke de enorme snømengdene på Hovden heller, men nok til at KM ble arrangert under flotte forhold. Været var stabilt pent gjennom hele helga, og begge rennene ble avviklet under like forhold for alle løperne.

For løperne til og med 12-årsklassen var det vanlig kretsrenn, mens det for 13 år og eldre var kretsmesterskap (KM). Om lag 200 løpere kjempet om de beste plasseringene begge dager i løypene på Hovden.

Vant med drøyt minutt

Lørdag var det klassisk distanserenn med enkeltstart. IL Vindbjart ski hadde flere løpere på startstreken. Sondre Østervold tok en sterk 4. plass, to sekunder foran Mathias Holbæk som ble nr. 5 på det 10 km lange løpet for klasse M17. Begge disse løperne representerer både IL Vindbjart ski og Hovden skigymnas (HSG).

Hanne Sløgedal på toppen av pallen som kretsmester i klassisk distanse aldersklasse K17. Camilla K. Netland fra HSG/Oddersjaa SSK tok KM-bronse. Foto: Elisabeth Sløgedal

Det ble tre KM-medaljer til Vindbjart denne lørdagen: Camilla Nygård (J14) tok sølv foran lagvenninnen Malin Gaustad (J14), som tok KM-bronse. Hanne Sløgedal (K17) ble kretsmester i sin klasse da hun gikk inn til gull over ett minutt foran andreplassen. Også Hanne er elev ved Hovden skigymnas. Camilla Kjelleberg Netland HSG/ Oddersjaa SSK gikk inn til 4. plass i selve rennet, men ble bronsevinner da 2. plassen ble vunnet av en løper utenfor kretsen.

Mathias Holbæk HSG/IL Vindbjart (M17) forsvarte kretsmestertittelen fra NM på Lygna foran Morten Kjetså, HSG/Otra IL og Thomas M. Mollestad, Oddersjaa SSK. Foto: Elisabeth Sløgedal

Actionfylt søndag

Søndag ble det actionfylt på stadion da KM sprint i friteknikk gikk av stabelen. Først var det prologer med enkeltstart, deretter semifinaler og finaler. Det ble mange spennende dueller og det var ingenting å si på innsatsen til løperne denne dagen heller. Også denne dagen ble det KM-medaljer til Vindbjart, hele fem i tallet: Både Camilla Nygård (J14) og Malin Gaustad (J14) repeterte bragden fra dagen før da de tok henholdsvis sin andre sølv og sin andre bronsemedalje for helgen. Dagfinn B. Lie gikk inn til bronse i seniorklassen mens den nybakte norgesmesteren i sprint, Mathias Holbæk, tok en overlegen seier i sin klasse.

Camilla Nygård og Malin Gaustad fra IL Vindbjart tok 2. og 3. plassen både i klassisk og sprint. Bildet er fra søndagen. Foto: Elisabeth Sløgedal

Morten Kjetså fra HSG/ Otra IL tok 2. plassen, mens Thomas M. Mollestad fra Oddersjaa SSK ble nr. 3 i klassen M17. Hanne Sløgedal (K17) hadde også full kontroll på både prologen, semifinalen og finaleheatet i sin klasse og ble dermed dobbelt kretsmester.

Thea Nygård (J16) leverte en god prolog i søndagens sprint. Foto: Elisabeth Sløgedal

Takk til Otra IL for et flott gjennomført kretsmesterskap!

Kommende helg er det Ungdommens Holmenkollrenn for 13- og 14-åringene og deretter Hovedlandsrennet for 15- og 16-åringene, mens det for 17 år og eldre er 2. runde i norgescupen i Holmenkollen 14.–16. februar.

Se resultater her



IL Vindbjart ski-gjengen som var i aksjon i helga. Bak fra venstre (i rød jakke): Hans Gunnar Hageland, Sofie E. Eivindson, Malin Gaustad, Camilla Nygård, Ida Roland, Hanne Sløgedal, Thea Nygård og Sondre Østervold. Foran fra venstre: Trener Ørjan Østervold, Helene Sløgedal, Oda Gaustad, Henrik Sløgedal, Marius Østervold, Simen Roland, Mathias Holbæk og Dagfinn B. Lie. Helt foran: Torje E. Eivindson. Foto: Charlotte Østervold

Publisert: Publisert: 27. januar 2020 15:00

Vil du skrive for Lokalsporten?

Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785

Flere artikler