Randesund tapte etter 12 strake seire

Etter å ha scoret 35 mål i snitt i på de 12 første seriekampene, nettet Randesund bare 20 ganger i søndagens bortetap mot Hinna.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

De vanligvis så treffsikre Randesund-spillerne Ingvild Westersjø (t.v.) og Ingrid Vehusheia måtte nøye seg med henholdsvis to og fire scoringer i søndagens seriekamp mot Hinna. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Fredrik Jæger Walderhaug Hovedtrener, Randesund IL

I årets første kamp gikk vi på en smell mot Hinna og tapte 22–20. Vertene viste seg å være et sterkt lag, og hadde en god, taktisk plan mot oss. Vi sto veldig bra bakover gjennom hele kampen, men vi greide ikke å være tålmodige nok.

Vi røk på enkle, grunnleggende feil gang på gang. Vi fikk Hinna til å spille angrep på bortimot ett minutt hver eneste gang, og vi klarte ikke å stå imot den siste duellen. Hinna spilte gå-håndball, og brukte 15 sekunder på å komme opp i angrep hver eneste gang. De gangene vi lyktes bakover, klarte vi å straffe dem hardt med kontringer, og vi kjørte høyt tempo i ankomsten etter avkast.

Dessverre ble det for mange feilpasninger i kontringsfasen, samt for lite trøkk i etablert angrep mot et godt Hinna-forsvar. Vi slapp inn 22 mål bakover, noe som er veldig bra. Fremover klarte vi kun å score 20 mål, noe som er 15 mål mindre enn gjennomsnittet vårt.

Vågs damelag mot Hinna, inkludert antall scoringer og utvisninger. Foto: Skjermdump fra handball.no

I starten av andre omgang åpnet Hinna best, og vi klarte ikke å få ballen i mål. Hinna dro ifra og ledet 20-13 etter ca. halvspilt andreomgang. På dette punktet lå vi oss ut i et mer offensivt forsvar, og vant siste del av omgangen 7-2. Vi klarte å presse oss fram til 21-20 med fire minutter igjen, men vi hadde ikke marginene med oss. Fem stolpeskudd, tre straffebom og tre Hinna-returer som de får rett i hendene oppsummerer en ok kamp med marginene på Hinnas side.

Det er kjedelig å tape, men vi henger ikke med hodet av den grunn. For å klare målet vårt om opprykk, så må hittil ubeseirede Runar slås uansett. Vi er klare for å jobbe knallhardt de neste fire månedene for å gjøre jobben, og den 26. januar kommer Kongsvinger til å få kjenne på hvordan det er å møte et hevnlystent og heltent Randesund-lag.

Til tross for søndagens nederlag ligger vi fortsatt øverst i 2. divisjon avdeling 2, med 24 poeng av 26 mulige på 13 kamper. Våg på andreplass har 24 poeng på 15 kamper. Ubeseirede Runar på tredjeplass har 20 poeng på ti kamper.

Publisert: Publisert 6. januar 2020 22:00

Vil du skrive for Lokalsporten?

Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785