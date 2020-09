Drømmen gikk i oppfyllelse for Natalie

Natalie Iselin R. Sviland fra Finsland kjøpte kaldblodshoppa Dronning Af Sola på auksjon i 2017 med en drøm om å kjempe i toppen i de klassiske storløpene.

Johan Kringeland Eriksen og Natalie Iselin R. Sviland kunne slippe jubelen løs etter at auksjonskuppet Dronning Af Sola oppfylte klasseløpsdrømmen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Av Richard Ekhaugen, Equus Media

På Klasseløpsauksjonen i 2017 ble den dyreste kaldblodshesten solgt for 450 000 kroner. Samme kveld ropte Natalie Iselin R. Sviland fra Finsland inn den da ett år gamle kaldblodshoppa Dronning Af Sola for bare 22 000 kroner. Det skulle vise seg å bli den beste investeringen amatørtreneren fra Sørlandet noen gang har gjort.

– Helt ubeskrivelig

Lørdag ettermiddag vant Dronning Af Sola finalen av Hoppederby på Bjerke Travbane i Oslo og sikret seg seierssjekken på 750.000 kroner. Hesten eier Repstad Sviland sammen med ektemannen Andre K. Sviland. Dronning Af Sola er den første hesten han er med og eier. Snakk om fullklaff på første forsøk.

Natalie Iselin R Svilands Dronning Af Sola vinner Hoppederby sammen med kusk Johan Kringeland Eriksen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

– Jeg har det helt fantastisk, jeg står her og skjelver. Det var mye følelser inne i bildet da hesten krysset målstreken, dette er helt ubeskrivelig, fortalte en strålende fornøyd Repstad Sviland på seremoniplass.

Stor triumf for Kringeland Eriksen

Seieren var også en stor triumf for den dyktige sørlandskusken Johan Kringeland Eriksen, som gjennom hele Dronnings Af Solas karriere har vært en viktig sparringspartner for trener Repstad Sviland. Kusketalentet gjorde alt riktig underveis i løpet og satte inn angrepet på akkurat riktig tidspunkt. 50 meter fra mål koblet Dronning Af Sola seiersgrepet og Kringeland Eriksen kunne lykkelig

heve armen i været.

Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

– Dette var deilig! Vi har fått orden på utfordringene hesten har hatt sammen, og denne seieren viser at det er mulig å lykkes for amatører også. All ære til Natalie. Jeg følte på forhånd at jeg hadde den beste hesten og mente at vi ville klare det bare jeg holdt meg rolig. Dette er helt klart det største jeg har opplevd som kusk, fastslo 25 år gamle Kringeland Eriksen i seiersintervjuet.