KRS-kvartett herjet mot Viking

Mye takket være 30 mål fra denne gjengen vant Kristiansand Topphåndball 35-30 borte mot Viking TIF i søndagens seriekamp.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Sebastian Schultz Hansen (f.v.), Eirik Köpp, Joakim Larson og Per Martin Almberg scoret jevnt og trutt i søndagens 1. divisjonsoppgjør. Foto: KRS Topphåndball

Kjetil Tveit Kristiansand Topphåndball

BERGEN: Etter et ydmykende tap mot Follo i forrige seriekamp var det et revansjesugent KRS-lag som reiste til Bergen for å spille mot Viking TIF. Kristiansand-spillerne har forberedt seg godt hele uka, ettersom laget visste at det var en vanskelig motstander som ventet på dem.

Mannskapet fra Bergen har overrasket mot flere topplag og i Aquarama i høst måtte KRS slite for å vinne 34-29. Viking er et bra angrepslag og de truer og lager mål fra alle posisjoner.

Knapp pauseledelse

Bortelaget kom godt i gang i søndagens kamp og førte stort sett hele første omgang. Det var jevnt fram til 6-6, men så gikk gjestene opp i fire måls ledelse. Men som i hjemmekampen, var Viking TIF vanskelig å riste av seg og de kom stadig tilbake i kampen. Til pause var stillingen 16-14 til Gunnar Pettersens menn.

Etter pause fortsatte Kristiansand å score jevnt og trutt og holdt hele tiden laget fra Bergen på avstand. På det meste ledet KRS med sju mål og det endte altså med 35-30-seier. Angrepsmessig spilte laget en meget god kamp og mange spillere bidro i målprotokollen. Som så ofte tidligere var det Sebastian Schultz Hansen som ble toppscorer, denne gang etter ni spillemål og to straffescoringer.

Bakover var det litt rufsete i denne kampen og KRS-målvaktene fikk heller ikke tak i skuddene. Men totalt sett var dette en meget sterk og viktig seier i Haukelandshallen.

Ett poeng bak tabelltopp

Guttene fra Kristiansand utøvde vilje og moral i alle spillets faser og det var tydelig at de ville vise at tapet mot Follo var et arbeidsuhell. KRS er nå på tredjeplass på tabellen, ett poeng bak Follo og Nøtterøy, men Nøtterøy har spilt én kamp mer. Og ned til laget på fjerde plass er det nå blitt en luke på tre poeng.

Det betyr at KRS er med i opprykkskampen for fullt og at det går mot en spennende og dramatisk vårsesong. Kommende kamp er borte mot Charlottenlund 24. januar. Inntil da håper Kristiansand-laget å få tilbake flere sentrale spillere som er ute med skade, slik at de kan stille enda mer slagkraftig i sesonginnspurten.

Fakta Kampfakta Viking TIF-KRS Topphåndball 30–35 (14–16) 1. divisjon håndball menn Haukelandshallen, 50 tilskuere KRS Topphåndball: Mathias Mykjåland Risøy, Joakim Larson 6, Mathias Christiansen 1, Erik Sørensen, Eric Nicolay Skonhoft Jensen 1, Jon Robertsen 3, Per Martin Grønning Almberg 7, Matija Spikic, Kristian Gyberg, Kristian Malerød Larsen, Eirik Köpp 6, Sebastian Schultz Hansen 11, Victor Jan Skillhammar. Toppscorer Viking TIF: Kjetil Johansen, 8 mål Dommere: Eivind Holager og Håkon Aksdal Utvisninger: Vikting TIF 4x2 min, KRS 2x2 min