Bjørgen hyllet stupetrener Arne Tellefsen

Arne Tellefsen (66) i Kristiansand Stupeklubb har fått ildsjelpris fra Norges idrettsforbund og Norsk Tipping. Den ble overrakt ham digitalt av Marit Bjørgen.

– Vi setter utrolig stor pris på sånne ildsjeler som deg, så tusen takk for den innsatsen du legger ned for å holde Idretts-Norge i gang, sier Bjørgen i videoen.

Arne Tellefsen får et diplom og 10.000 kroner, som skal gis videre til hans klubb Kristiansand Stupeklubb. Som kretsvinner i Agder er Tellefsen sammen med de øvrige ti fylkesvinnerne nå med i en nasjonal konkurranse der juryen skal kåre én vinner som blir årets ildsjel i Norge.

Arne Tellefsen var stupedommer under sommerlekene i Rio i 2016. Foto: Åge Harald Drangsholt (arkivfoto)

I nominasjonssøknaden som undertegnede/nestleder i Kristiansand Stupeklubb sendte inn i forkant av kretsvinnerutdelingen står det:

«Jeg har fulgt Arne i flere tiår. Han er formann i klubben og er lidenskapelig interessert i stuping og bruker all sin fritid på dette. Han er i hallen hver dag, på morgentreninger flere ganger i uka og reiser med barna på stevner i både inn- og utland. Han legger ned en ufattelig mengde timer i dette og alt gjøres på dugnad. Han hadde virkelig fortjent å bli hedret for det fantastiske arbeidet han har lagt ned for klubben og utøverne gjennom alle disse årene. Arne var med og stiftet stupeklubben i 1970 og har vært der 200 prosent siden den gang. I år fyller klubben 50 år og han er ennå like aktiv, han er helt unik. Det hadde vært fantastisk å kunne hedre han det arbeidet han har lagt ned for idretten gjennom 50 år, og muligens ekstra stas i år da vi samtidig har jubileum.

