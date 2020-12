Seier for hele gjengen

Gleden var stor i Søgne da disse åtte karateutøverne lyktes i gradering til lilla og blått belte.

Gjengen fra Tinntjønn skoler og Tangvall skole i Søgne jubler for vellykket gradering. Bak fra venstre: Krister Frantzen (15), Noah Karstensen (13), André Hansen (14) og Daniel Olsen (14). Foran fra venstre: Karen Stie Borøy (14), Tor Christian Thorsland (13), Juliette Vadseth (14) og Kristian Angel (15). Torsdag lyktes alle i å få sine blå og lilla belter i Karateklubben Sør. Foto: Tone Martha Sødal

Tone Martha Sødal, Karateklubben Sør

Gjengen fra Tinntjønn og Tangvall skoler har gått på karate i flere år, og har brynt seg på egne grenser, på intense treningsøkter og på hverandre, i jakten på det lilla og blå beltet, såkalt 3. og 2. Kyu. Torsdag ble de kjørt hardt av hovedtrener Erik Støen og trener Bendik Stubstad. Denne gangen fikk alle belønning for stor konsentrasjon, skarpe teknikker og jevnt og godt arbeid gjennom hele høsten.

Andre dyktige tenåringer følger like bak; Noor Aishah Abdul-Kudus (15) fikk grønt belte og Mina Strædet (16) oransje, mens Ida Vatne (12) rykket opp til gult helfarget og Elliot Nibe-Svendsen (10) til grønn stripe. David Danmai Kjelsnes-Feland (9) gjorde en særlig god prestasjon – han følte selv han gjorde noen feil, men hovedtrener pekte på hans gode stillinger og fant ham verdig til å hoppe over en stripe. Det samme gjaldt Albert Charoenkhun Tønnessen (10), som fikk skryt for sitt gode fokus og gode kraft, og rykket med det opp til lilla stripe på beltet sitt.

Alle utøverne som skulle opp til lilla og blått belte lyktes denne gangen. Foto: Tone Martha Sødal

Gode teknikker

Ni nybegynnere måtte gjennom sin første gradering torsdag. Sensei Støen trakk i etterkant fram særlig Niklas Eivindson (9), som viste svært gode teknikker, etter å ha trent bare et par måneder, og fikk gå direkte opp til oransje stripe. Imponerende. Også Lukas Fladen (8), Rolf Freddi Johnsen (8), Sebastian Heltne-Lomeland (9), Allan Emblemsvåg (10), Casper Emil Svendsen (10), Tobias Antonsen (11) og Christine Kylland (15) leverte gode prestasjoner og rykket opp ett belte.

Nybegynnerne kunne feire sitt aller første belte i karate i Lundehallen torsdag Foto: Tone Martha Sødal

Intenst

Det er aldri for seint å begynne på karate. Utøvere over 13 år går direkte på de helfargede beltene. Edvin Fladen fikk sitt første, helfargede gule belte, mens Chakera Chaliss og Namfon Phasue fikk grønt. Malin Stavenes, Joakim Nilsen og Monica Sæbø fikk etter en intens basic- og katadel gå kumite mot familiemedlemmer for å ivareta smittevernkravene, og lyktes alle i å få det krevende blå beltet.

I karate trener voksne og barn, gutter og jenter sammen mot samme mål, sitt neste belte. Denne gjengen har gått en stund på karate og klatrer opp i belte- og ferdighetsgrad. Foto: Tone Martha Sødal

Aldri utlært

Graderinger er høytidelige og rammes inn av de tre hovedverdiene i stilarten Shorin Ryu: Innsatsvilje, tålmodighet og høflighet. Karate gir også fellesskap over alders- og kjønnsgrenser – her trener gutter og jenter sammen, og barn, ungdom og voksne møter de samme utfordringene i dojoen. En skulle tro at man ikke kan trene karate i koronatidene vi er inne i. Men i hele høst har utøvere fra 8 til 61 år trent i Lundehallen i Søgne – fordi karate er mye mer enn kamp og fellinger: Både såkalt «basic» og kata kan utøvere utmerket godt utføre med både en og to meters avstand. Og aldri, aldri blir man utlært.