Kristiansand-duo på landslagssamling

Ina Andresen fra Randesund IL og Idun Kydland fra IK Gimletroll er tatt ut på treningssamling med J16-landslaget.

Ina Andresen (t.v.) og Idun Kydland ser fram til en ny landslagssamling. Foto: Elin Hjemdal/IK Gimletroll

Christer Madsen, Norges Fotballforbund

J16-landslagstrener Elise Brotangen fra Kristiansand har tatt ut troppen til treningssamling i perioden 19.–24. oktober. Det skal også spilles en internkamp under oppholdet.

– Vi er veldig takknemlig for å få komme på samling igjen. Vi er fortsatt i en spesiell tid, noe som krever at vi er tilpasningsdyktige og evner å optimalisere ut ifra forholdene. Det har jeg stor tro på at vi skal få til. Vi får gode treningsdager og masse tid til å jobbe godt med vårt konsept, både på og utenfor banen. Vi skal jage etter å ta nye steg, slik at vi som lag er klare når kvalikene står for tur og for at enkeltspillere skal ta nye steg, sier Brotangen.

Her er troppen:

Thiril Erichsen – Fjellhamar

Savanna Duffy – Åsane

Helene Dønnum Veum – LSK Kvinner

Helle Rindal – AaFK Fortuna

Silje Helgesen – Viking

Maria Fink – Lyn

Kaja Olsen – Avaldsnes

Vilde Bakke-Andersen – Viking

Oda Johansen – Fjellhamar

Rakel Renolen – Stabæk

Mari Rosendal Nyhagen – Vålerenga

Julie Aune Jorde – Lyn

Idun Kydland – Gimletroll

Stine Brekken – Molde

Mille Christensen – Fjellhamar

Maria Østervold – Arna-Bjørnar

Malene Dunsby – Øvrevoll Hosle

Emma Iversen – Vålerenga

Ella Isaksen Opkvitne – Øvrevoll Hosle

Smilla Vallotto – Stabæk

Anastasia Høgevold – Stabæk

Ina Birkelund – Tromsø

Ina Andresen – Randesund

Guro Røn – AaFK Fortuna

Malene Alfredsen – Stabæk

Kristina Svandal – Haugar