Fløy med svak sesongavslutning

Fløy tapte 1-4 hjemme mot Asker og ender dermed på sjetteplass i sin 2. divisjonsavdeling.

Fra søndagens 2. divisjonskamp på Arkicon Arena. Foto: Svein Grundetjern

FLEKKERØY: Godt frammøte og en entusiastisk Rægestimen i hustrig høstvær så ut til å tenne hjemmelaget fra start og allerede etter tre minutter lå ballen i nettet etter en meget fin heading fra Thomas Nygaard etter en corner. Etter dette kom Asker mer og mer inn i kampen, og etter 18 minutter kom utligningen på et skudd ved Rasmus Isegran som gikk via en Fløy-forsvarer og i motsatt stolpe og inn.

Asker fortsatte å kjøre på i kjent stil ved å doble, spesielt på venstresida og trykke på med spillere sentralt i banen. Fløy klarte aldri å finne mottrekk, som så mange andre lag, mot dette og flere ganger holdt Asker på å gå opp i ledelsen. Dardan Dreshaj, som spilte sin siste kamp for Fløy, holdt imidlertid på å gi vertene ledelsen igjen med et smart skudd som dessverre gikk i stolpen. Forarbeidet var det Fløys bestemann Mathias Grundetjern som sto for.

Like før pause gikk Asker opp i ledelsen ved Alfred Scriven, som skjøt kontrollert i hjørnet. Da så Asker økte ledelsen like etter pausen til 3-1 ved samme Scriven, gikk lufta ut av Fløy-ballongen og det var bare spørsmål om hvor stor seieren ville bli. Asker nøyde seg med én scoring til ved Sindre Mauritz-Hansen.

Etter 70 minutter fant ommeren ut at han vil gi Fløys Arent-Emil Hauge det røde kortet etter to gule.

Merkelig nok virket ikke serietoer Asker særlig hissig på å bedre målforskjellen all den tid tabellfirer Vard Haugesund ligger tre poeng bak, med bare ett mål dårligere målforskjell og med én kamp mindre spilt. Tabelltreer Egersunds IK ligger best til å klare kvalikplassen med sin gode målforskjell. Bryne er allerede klar for opprykk.

Fløys beste var som nevnt Mathias Grundetjern, som var den eneste denne gangen som matchet Asker-spillerne med sin rekkevidde.

Etter all sannsynlighet blir lørdagens kamp borte mot Sotra avlyst pga. koronasituasjonen i bergensområdet og i tillegg har ikke kampen betydning for noen av lagene. Fløy ender dermed på 6. plass i årets 2. divisjon avdeling 2.

Fakta Kampfakta Fløy-Asker 1-4 (1-2) 2. divisjon avd. 2 150 tilskuere på Arkicon Arena 1-0 Thomas Nygaard (3), 1-1: Rasmus Isegran (18), : 1-2: Alfred Scriven (43), 51. min: 1-3: Alfred Scriven (51) , 54 min: 1-4: Sindre Mauritz-Hansen (54) Dommer: Mohammed Hafezi, Reinsvoll IF Rødt kort: Arent-Emil Hauge (to gule) Gult kort: Mathias Grundetjern og Ole Fredrik Thorsen, Fløy og Rasmus Isegran og Benjamin Sunde, Asker. Fløy: Andreas Olsvoll - Matej Dekovic, Mats Holt, Johannes Eftevaag, Altin Ujkani, Mathias Grundetjern, Sebastian Fredriksen (Anders Hella 59. min) Arent-Emil Hauge, Kaj-Stian Apeland, Thomas Nygaard (Jone Bjerkreim Kleppa 73. min) Dardan Dreshaj (Ole Fredrik Thorsen 49. min)