Randesund fikk det tøft i turnering

Nyopprykkede Randesund tapte sine tre kamper i helgas turnering i Ålgårdhallen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Randesunds 1. divisjonslag tapte henholdsvis 30–38 mot Volda, 25–29 mot Grane og 23–25 mot arrangørklubben Ålgård i helga. Bak fra venstre: Ida Gabrielsen, Ingvild Westersjø, Anne Charlotte Rosenvold, Kristine Thomassen, Elisabeth Rosenvold, Hanne Andve, Sofia Skillhammar og Camilla Hennig-Olsen. Foran fra venstre: Anne Linn Eriksen, Helene Isachsen, Mari Egeland, Ine Lindgren, Mina Gregersen, Hanne Byklum og Ingrid Vehusheia. Foto: Randesund IL

Ingvild Westersjø

Anne Linn Eriksen

Med småslitne kropper, men frisk mot, var vi innstilt på en tøff og lærerik helg i turnering mot våre 1. divisjonskolleger Grane, Volda og Ålgård.

Fredag kveld sto Volda på motsatt banehalvdel. Et rutinert lag som var få mål unna opprykk til eliteserien i fjorårets sesong. Vi kom tidlig bakpå, og slet med å lage brudd i angrepsspillet deres. De hadde gode skyttere som vi ikke klarte å stoppe, og vi ble for passive i forsvar. I angrep viste vi mange gode tendenser og lagde store rom for hverandre. Kampen endte 38-30 favør Volda etter pauseresultatet 20-15. Vi var ikke helt fornøyde med resultatet, men tar med oss det gode angrepsspillet videre, og var enige om at intensiteten i forsvar må noen hakk opp.

Revansjlystent Grane-lag

Rivalene Grane Arendal sto på motsatt banehalvdel lørdag ettermiddag. Dette var det andre oppgjøret mellom lagene på kort tid. Vi møtte et tent Grane-lag som vi hadde slått på hjemmebane åtte dager tidligere. Vi visste dette ville bli en tøff kamp, men var klare til å gi jernet i 2 x 30 minutter. I angrep spiller vi oss til mange gode sjanser, men noen tekniske feil førte til kontra og mål imot. Forsvaret og intensiteten økte mot slutten av kampen, og vi jobbet mer sammen som et lag. Grane vant kampen 29-25 etter å ha ledet 17-12 til pause.

Søndag møtte vi vertene Ålgård. Det er et godt lag med mange gode håndballspillere. Vi fikk en dårlig start på førsteomgang med lite flyt i angrepsspillet og mange mål imot. Etter en passiv start hvor vi lå under 11-3, hentet vi oss godt inn i kampen igjen. Vi ble tøffere på mål, spilte hverandre gode i angrep og stengte bra igjen bak.

Viste god moral

Etter en omgang med mye tekniske feil, men god opphenting de siste 15 minuttene, gikk vi til pause på stillingen 15-11 favør Ålgård. Vi ble enige om å smelle til i 2. omgang, og gå mer direkte på mål. Den omgangen ble jevn, og taklingene begynte å sitte. Vi brøt opp spillet til Ålgård, samtidig som vi fikk noen enkle kontringsmål. Kampen endte dessverre med 25-23-seier til Ålgård, men innsatsen og moralen i laget kan ingen ta oss på.

Det var en lærerik helg med tre tøffe kamper mot gode lag. Prestasjonene varierte noe, og vi må ta med oss de gode periodene inn mot seriestart. Nå går vi inn i to gode treningsuker før serien braker løs 13. september. Det skal bli spennende å måle krefter mot flere 1. divisjonslag, og gleder oss til mange tøffe og gode kamper.