Tre nye Våg-seire i Bringserien

Våg J16 vant helgas tre kamper i den nasjonale serien og har nå like mange poeng som serielederen.

Timeouten til Våg snudde kampen mot Nit-Hak lørdag. Fra venstre: Tuva Føreland, Silje Høgdal, Even Kristiansen (trener), Vilde Strandli, Emma Årnes, Guro Øvland, Alise Kristiansen, Adriana Verkerk, Emmy Mai (bak), Nora Jørgensen, Emma Nodeland og Lola Lysø. Foto: Thea Tjøm

Lena Tjøm Trener Våg J 03

OSLO: Våg jenter 16 dro denne helga for å spille sesongens andre runde i landsserien for 16-åringer. Etter to av tre seiere i første runde dro gjengen til Oslo og Nordstrand Arena med ambisjoner om full pott og seks poeng.

Første kamp lørdag mot vertene Nordstrand startet trått, beina til jentene ville ikke komme helt i gang. Vi gikk til pause med en 11-7 ledelse og bestemte oss i pausen for å gi full gass i 2. omgang. Anført av en strålende Adriana Verkerk, som ble kåret til banens beste spiller, og ikke minst solid målvakts- og forsvarsspill, vant vi komfortabelt 25-11. Det 14 år gamle målvaktstalentet Bertine Tønder kom inn på banen de siste ti minuttene og takket for tilliten med flere strålende redninger.

Kamp nummer to på lørdag var mot Nit-Hak, et meget bra lag vi ikke har møtt før, men som vi visste ville bli nøkkelkampen denne helga om vi skulle få full pott. Vi kom tidlig bakpå og lå under 1-6 etter 11 minutter. I timeouten bestemte vi oss for å virkelig sette forsvaret og å skru opp tempoet. Sakte, men sikkert spiste vi oss innpå og gikk til pause kun to mål bak, 8-10.

Våre to forsvarssjefer, Guro Øvland og Tuva Føreland fikk sammen med resten av laget satt et skikkelig bra forsvar. Målvakt Silje Høgdal vartet opp med strålende spill bakerst. Vi skrudde opp tempoet ytterligere og sa midtveis i 2. omgang takk og farvel til motstanderen og vant 25-20. I denne kampen viste jentene en fantastisk lagmoral vi sjelden har sett maken til. Emmy Mai ble kåret til banens beste spiller etter å ha vist aggressivt forsvarsspill og vartet opp med flotte scoringer og flotte assists. Silje Høgdal ble tildelt Fair Play-prisen grønt kort.

Unge Våg-talenter. Fra venstre Bertine Tønder (14), Emma Nodeland (15) og Lola Lysø (15). Foto: Lena Tjøm

Søndag morgen var det ny kamp, denne gang mot KFUM Stavanger. Igjen slet vi med å få satt forsvaret og å få opp tempoet i starten av kampen, men vi fikk etter hvert god kontroll og gikk til pause med ledelse 13-8. I pausen ble vi enige om å punktere kampen så raskt som mulig. Igjen satt forsvaret og tempoet kom tilbake, vi gjorde som vi hadde blitt enige om og vant 25-12. Vilde Strandli ble kåret til banens beste etter solid forsvarsspill og mange flotte aksjoner framover i banen. Nora Jørgensen ble tildelt Fair Play-prisen grønt kort. 15-åringene Lola Lysø og Emma Nodeland fikk mye spilletid i denne kampen og viste veldig fine takter.

Vi ser at vi fikk godt betalt gjennom helga ved å disponere alle spillerne fornuftig og at det alltid er friske bein på banen. Belastningen er stor gjennom ei slik helg. Vi har stor bredde i laget vårt og alle spillerne bidrar stort gjennom hele helga. Vi gleder oss allerede til neste runde om tre uker og er klare for å bite fra oss igjen!

Våg ligger på fjerdeplass i sin avdeling, med ti av tolv mulige poeng. Serieleder Oppal har også ti poeng, men har spilt en kamp mindre enn Våg. Se tabellen her.

Publisert: Publisert 20. januar 2020 17:00

