Sist helg ble disse førerne nummer fire i lag-NM i trial. Fra venstre: Andreas Jørgensen, Nils-Johan Vold Gunvaldsen, Jarand-Matias Vold Gunvaldsen og Jacob-Olaus Vold Gunvaldsen. Bak fra venstre: Ole Jacob Gunvaldsen og Audun Jørgensen. Team Vold Gunvaldsen

Sesong med mange oppturer

Etter endt lag-NM kan Team Vold Gunvaldsen se tilbake på en sesong med mange flotte resultater.

Team Vold Gunvaldsen

I dag 13:58

Høydepunktene i år har vært 1. plass i EM Italia U23, 2. plass sammenlagt EM U23, 2. plass i nordisk mesterskap senior, 2. plass i norgescupstevnet i Grimstad senior og 3. plass i norgescupen sammenlagt.

Kjedelig avslutning

Jacob-Olaus, Nils-Johan og Jarand-Matias Vold Gunvaldsen representerte sist helg Grimstad Trialklubb sammen med fjerdemann Andreas Jørgensen. Gutta var klare å enten kopiere fjorårets andreplass eller enda bedre å ta gullet med hjem. Gutta fikk imidlertid ikke helt ut sitt beste og dermed ble resultatet deretter. Den sure fjerdeplassen er ikke det som var målet, men det er ikke alltid man når det.

Litt skuffende å ikke komme på pallen som vi har vært på alle år som vi har stilt i senior, men vi tar det som en god lærdom og motivasjon inn i treningen gjennom vinteren. Som et lag hadde vi det veldig gøy og det er jo hele meningen med lagkonkurransen. Selv om ikke avslutningen ble helt slik vi ønsket, ha resten av sesongen gitt ellers mange gode opplevelser og meritter.

Europeisk gjennombrudd

Hele sesongen startet med et pang med Jarand-Matias’ første seier i EM U23 i Italia og gjennombrudd i Europa. Det var en helt spesiell dag og ga selvtillit utover resten av sesongen. Han klarte ikke å holde førsteplassen gjennom resten, men 3. plass i avsluttende konkurranse og 2. plass sammenlagt er ikke noe å kimse av.

VM startet med en positiv opplevelse og resultat i Italia. Turen gikk deretter videre til Japan og her ble det 17. plass, som ble det beste resultatet han klarte gjennom VM-sesongen. Målsettingen var å komme blant topp 15 og ta VM-poeng i Trial 2, men det er en klasse med tøff konkurranse der mange kan ta de øverste plasseringene.

Jarand-Matias (t.v.) og Nils-Johan. Team Vold Gunvaldsen

I norgescupen stilte alle utøverne i teamet i seniorklassen for tredje året på rad. Jarand-Matias startet sesongen utenfor pallen på Vaulali, Jørpeland i de to første rundene av cupen. Jacob-Olaus og Nils-Johan kjempet tett mot hverandre gjennom hele sesongen, der de byttet på hvem som kom høyest opp på resultatlista. Norgescuprundene på hjemmebane i Grimstad ble historisk. Jarand-Matias tok klubbens historiske første pallplass og beste resultat gjennom tidene med 2.- og 3. plass på hjemmebane.

Blandede følelser

Den siste og avgjørende runden ble arrangert dagen etter NM. norgesmesterskapet ble både en opp- og nedtur for teamets utøvere. Jarand-Matias tok en litt skuffende 5. plass, men Jacob-Olaus tok en strålende 6. plass og Nils-Johan tok en litt skuffende 8. plass. Søndagen var det klart for den avgjørende runden av norgescupen. Jarand-Matias var sugen på revansje ettersom han ikke fikk tre opp på pallen på NM. Han kjørte en godt løp, men var dessverre tre prikker fra pallen denne gangen også. Selv om det ikke ble pallen klarte han å ta 3.plassen sammenlagt. Jacob-Olaus trakk det lengste strået og tok 7. plassen sammenlagt rett foran bror og teamkompis Nils-Johan som ble nummer 8.

NM i X-Trial ble arrangert under NM-veka i Sandnes. Jarand-Matias kjørte egentlig ganske bra gjennom hele dagen, men et fall gjorde at han ikke kom seg til finalen med én prikk for mye og måtte ta til takke med en 5. plass.

Jacob-Olaus (t.v.) og Jarand-Matias. Team Vold Gunvaldsen

Storeslem

I regionsmesterskapet skreiv Team Vold Gunvaldsen seg inn i historiebøkene med å ta storeslem. Teamet tok 1.-, 2.- og 3. plass sammenlagt. Dette var en strålende prestasjon.

Nordisk mesterskap ble arrangert i Finland og ble en super helg. Lørdagen var det duket for individuelt. Jarand-Matias var den eneste fra teamet som kjørte og han kjørte meget bra og kunne være veldig fornøyd med 2. plass i nordisk senior.

Team spirit

Selv om ikke alle utøverne kjørte alle konkurranser, har de jammen tatt del i alle på en eller en annen måte. Jacob-Olaus og Nils-Johan har reist hele verden rundt med Jarand-Matias som hans hjelper/mekaniker under hele sesongen. Dette er det som gjør Team Vold Gunvaldsen spesiell, en team spirit uten like. En sesong med så mange gode resultater som alle i teamet kan dele sammen. Vi takke alle samarbeidspartnere, sponsorer, familie og venner som støtter oss i vår vei mot verdenstoppen.

Planen for vinteren er at Jarand-Matias skal flytte ned til Spania for å trene med de beste i verden. Ettersom han allerede har et tett samarbeid med fabrikken TRS Motorcycles, vil dette styrke samarbeidet og gjøre det lille ekstra så han kan ta steget videre mot verdenstoppen.