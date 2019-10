Leonora Cela (f.v.), Malin Sørstrand, Eline Marmo Christensen, Halldis Thorsen og Karianne Ourom. Pål Christensen

Vågsbygd-turnere hevdet seg

Denne kvintetten markerte seg fint i den nasjonale rekruttkonkurransen sist helg.

Pål Christensen Vågsbygd Turn

ASKER: Fem spente 11-og 12-åringer fra Vågsbygd Turn tok sist helg turen til Holmen i Asker for å delta på nasjonal rekruttkonkurranse. Apparatturnstevnet samlet totalt over 250 deltakere fra hele landet.

Vågsbygdturnenrne la turen til Asker tidlig fredag, slik at de også fikk lagt inn en god treningsøkt på fullverdig konkurranseutstyr. I treningshallen i Vågsbygd er det begrenset med muligheter, og en slik trening var helt nødvendig og gjorde godt for selvtilliten og tryggheten før konkurransestart lørdag.

I 11-årsklassen stilte Vågsbygd med fire turnere. Malin Sørstrand, Eline Marmo Christensen, Karianne Ourom og Leonora Cela. I denne klassen var det hele 94 deltakere fra 35 klubber. Her gjorde Vågsbygd-jentene meget gode gjennomføringer i alle disipliner. Malin hadde sin beste øvelse i frittstående. Her oppnådde hun poengsummen 13,55. Eline fikk full klaff i sin nye bomøvelsen og oppnådde her karakteren 12,00. Karianne hadde jevnt meget gode karakterer og fikk 11,60 i sin frittståendeøvelse. Leonora presterte og meget bra og hadde sin beste øvelse i skranke. Her oppnådde hun karakteren 10,80.

Eline Marmo Christensen (f.v.), Leonora Cela, Halldis Thorsen, Malin Sørstrand og Karianne Ourom. Pål Christensen

I 12-årsklassen gjorde Halldis Thorsen en imponerende innsats i den tøffe konkurransen. Hun hadde sine beste øvelser i hopp og i bom, hvor hun henholdsvis fikk karakterene 10,90 og 11,35.

I lagkonkurransen fikk Vågsbygd Turn en imponerende 15. plass av 35 lag. Det står det virkelig respekt av.

– Vi er meget godt fornøyd med helgas prestasjoner, og gleder oss til fortsettelsen, uttaler en tydelig stolt hovedtrener Nadia Tarvida.