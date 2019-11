Den Kristiansand-bosatte lyngdølen Stanley Hofstædter (42 år, til venstre) bokset lørdag sin andre proffkamp i ultimate bare knucle boxing, denne gang mot engelskmannen Ben Waddington. Privat

Til sykehus igjen etter ny proffkamp

Som i sin første proffkamp med boksing uten hansker, endte helgas oppgjør med at Stanley Hofstædter måtte på sykehuset. Denne gang etter å ha blitt slått ned bakfra.

Dag Ormkleiv

For mindre enn 30 minutter siden

I helga arrangerte UBKB (ultimate bare knuckle boxing) fight night. På «main card» sto kristiansanderen Stanley « The Viking» Hofstædter. Han

var satt opp mot engelskmannen Ben Waddington i tungvektsklassen. Dette skulle være comebacket for Stanley etter ankelskaden han så uheldig pådro seg i proffdebuten 30. mars.

Fakta Fakta Ubkb (Ultimate bare knuckle boxing) Eies og drives av Shaun og Amanda Smith. Shaun Smith er kjent fra serien og bokutgivelsen UK´s scariest debt collector og serien Bare knuckle fight club. Bare knuckle boxing har eksistert i England i århundrer. Mye av det foregikk tidligere i undergrunnen og på hemmelige steder. I 2018 ble det endelig godkjent og tillatt i England. I bare knuckle boxing brukes kun bandasjer, tape, tannbeskyttere og susp. Reglene er de samme som i profesjonell boksing, som er bestemt av det British board of boxing control, med et par forskjeller. Det finnes ingen boksehansker, det er telling til 20 med stående 18, i motsetning til ordinær boksing som har 10 med stående 8. Rundene er på 3 x 2 minutter, foruten tittelkamper som er fem runder.

I Stanleys andre proffkamp ventet det enda mer «uhell». Bare ett minutt ut i første runde ble Ben Waddington disket for å ha slått Stanley bakfra. Nordmannen hadde mistet sin tannbeskytter og signaliserte dette. Og da han pekte ut til dommeren hvor den lå, ble han regelrett slått ned bakfra og ble liggende bevisstløs på bakken. Medisinapparatet var raskt på plass og etter et par minutter var Stanley bevisst nok til å forlate ringen selv. Han dro til sykehuset hvor CT og andre tester ble tatt og han ble skrevet ut etter disse testene.

Middag før kamp, med utøver Raymond Hofstædter (t.v.), coach Ronny Hansen og muskelterapeut Bjørgulf Hansen (t.h.) Privat

Diskvalifisert

Ben Waddington ble diskvalifisert, men kampen regnes likevel som en «no contest» for Stanley. Det vil si at denne kampen slettes og ikke havner på merittlista til noen av bokserne. Det mener mange er feil, og at Stanley burde fått seieren som følge av at motstanderen ble diskvalifisert.

En returmatch ble raskt satt opp, og tidfestet til 1. februar 2020 i Manchester. Stanley har allerede takket ja til kampen og det avventes svar fra

Waddington om kort tid. Det vil garantert bli mye temperatur rundt dette oppgjøret, som er en skikkelig «grudge match».

Fra innveiing før kamp. Privat

Opprørt trener

Stanleys trener Ronny Hansen er opprørt over helgas hendelse:

– Det var en forferdelig usportslig oppførsel av Waddington. Når noen velger å ikke følge regler, ser det brutalt ut. Slik er det i all idrett.

Behandling av muskler før kampen. Privat

Her forteller Stanley selv om helga:

Vi hadde en bra oppkjøring, og vi gjorde alt riktig de siste dagene og timene før kampen, så jeg hadde en ekstremt god følelse og var veldig tent. Dette var skikkelig kjipt både for meg og teamet mitt.

I kampen gikk jeg gikk rett i angrep og følte helt klart jeg hadde full kontroll. Kampen kom i gang i akkurat i det tempoet jeg ønsket. Jeg mistet tannbeskytteren min i et sammenstøtet, fikk øyekontakt med dommeren og skulle til å plukke tannbeskytteren opp fra golvet, da motstanderen tok et steg fram og slo meg bakfra. Derfra husker ikke jeg noe før jeg kom til meg selv i hjørnet.

Her er det like før slaget treffer Stanley bakfra. Skjermdump fra viode

Tent før returkamp

Jeg tar litt selvkritikk uansett. Det er et ordtak i boksing som heter « protect yourself at all times». og jeg kunne nok vært litt tydeligere. Men jeg er ganske sikkerpå at Ben også fikk med seg hva som skulle skje, så det å ta steget inn og sende av sted et slag var lite sportslig. Jeg hadde ikke gjort det samme, kan jeg i hvert fall si.

Ben Waddington oppsøkte meg rett etter kampen og ba om unnskyldning, så han visste han hadde gjort noe galt. Jeg skal ikke lyve og si at jeg ikke er «irritert», men jeg legger det vekk og ser fram til returkampen i februar. Da blir det norsk seier!

Les også:

Blir første nordmann i tøff kampsport

I opptrening til ny proffkamp

Arild Haugen blir trener for ambisiøs sørlending