Motiveres av store forbilder

Så lenge jeg kan huske har jeg hatt forbilder innen ishockey. Det er særlig mange av jentene på A-landslaget jeg ser opp til.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Her jubler Søgne-jenta Silje Gundersen (16) for scoring med det norske J18-landslaget. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Silje Gundersen

Da jeg begynte å spille ishockey, var vi bare tre jenter jeg visste om som trente og spilte. Første gang jeg deltok på en nasjonal jentesamling var på Nærbø i 2012, der det ble arrangert Girls super weekend og jeg ble møtt av 96 jentespillere som skulle på hockeyweekend. Jeg husker at jeg fikk sjokk da jeg så alle hockeybagene som sto stablet i gangen inn til registreringen. Det var supergøy og vi koste oss på isen og i det iskalde vannet inne i svømmehallen i nye loen på Nærbø. Den andre gangen jeg deltok der var også Maria Rooth invitert. Det var da jeg skjønte at alt er mulig.

Maria Rooth fra vinter-OL i Vancouver i 2010. Foto: NTB scanpix

Maria Rooth er en svensk hockeyspiller som har deltatt i OL, spilt hockey i USA og som har egen hockeycamp. Det var mitt første møte med noen som har tatt ishockey ett steg videre. Etter det har jeg deltatt på alt jeg kunne og mamma og co. i har kjørt meg land og strand rundt på camper, skillstreninger, punktsamlinger og kamper/turneringer sammen med jentelaget fra Stavanger. I tillegg til seriespill med Kristiansand Ishockeyklubb.

Mange reiser til utlandet

Nå etter at jeg har spilt hockey litt lenger, flyttet til Stavanger, vært med på landslaget og blitt kjent med flere folk, ser jeg at det er mange jenter som har satset på hockey og de har opplevd mye både i Norge og utenlands. De fleste jenter som velger å satse på hockey ender ofte i utlandet. Mange reiser på college i USA eller Canada for så å komme nærmere hjemme ved å spille hockey i Sverige.

Her er jeg sammen med Maria Rooth. Foto: Privat

I seriespill i Norge på kvinnesiden har vi nå ett elitenivå samt 1 divisjon. Kanskje det vil komme flere divisjoner etterhvert. Så er neste nivå Jenter under 16 og nedover på aldersbestemte lag. På landslagsnivå er det JU16, JU18 og A-laget. A-laget skal kommende sesong spille kvalifisering for å bli med i OL. Norge er rangert på 13. plass over de beste lagene i verden på kvinnesiden og skal derfor spille kvalik.

Fra venstre: Josefine Biseth Engmann, Karoline Pedersen, Emilie Kruse, Ingrid Morset og Lene Tendenes feirer VM-scoring for Norge mot Ungarn i 2019. Foto: TT NYHETSBYRÅN/NTB scanpix

Ingrid Morset vant gullpucken for sesongen 2017/18, det er en utmerkelse som blir delt ut hvert år fra Norges Ishockeyforbund som går til en hockeyspiller som gjennom spill på klubb og landslag har vært den fremste utøver i sesongen. Prisen er den eldste og mest prestisjefylte utmerkelsen som kan gis til en individuell spiller i norsk hockey. Broren til Ingrid, Ola Morset, spiller forresten på Kristiansands A-lag.

Så lenge jeg kan huske har jeg hatt forbilder innenfor ishockey. Det er særlig mange av jentene på A-landslaget jeg ser opp til. Blant dem er Andrea Dale, som spiller på Djurgården sammen med Karoline Pedersen som er fra Stavanger. Hun har nylig inngått ny kontrakt og er klar for 3. sesongen i Djurgården i Sverige. Millie Rose Sirum spiller collegehockey i USA. Og Josefine Engmann er nå klar for å spille kommende sesong i Modo i Sverige.

Ingrid Holstad Berge spiller til vanlig for collegelaget Norwich i USA. Foto: Privat

Ingrid leder vei

Men det er spesielt én personen som utmerker seg som et forbilde. Helt siden jeg begynte å satse skikkelig på hockey var det henne jeg ville bli som, når jeg ble stor. Det var Ingrid Holstad Berge. Ingrid Holstad Berge er 19 år og spiller i USA for laget Norwich. Jeg har tatt kontakt med Ingrid for å høre om hun hadde noen tips om college og det hadde hun. Etter disse samtalene har jeg fått et veldig bra inntrykk av hvordan det er og spille hockey i utlandet. Det virker sykt gøy og det har vært en drøm siden jeg var liten.

Ingrid er en meget dyktig hockeyspiller med mange skills, ferdigheter og ikke minst en personlighet som jeg liker. Hun smiler hele tiden og har alltid noen positive kommentarer på lur og hun gir andre motivasjon og sprer en positivitet som får meg til å fortsette. Det er det som er det beste med Ingrid og når hun sier at jeg kan bli like god som henne, gir det meg motivasjon til å trene hardt og prøve å bli best mulig.

Norges Ishockeyforbundet har kjøpt istid i DNB Arena i Stavanger og jeg var invitert med å trene med blant annet Ingrid Holstad Berge, som nå er hjemme i Stavanger på grunn av koronapandemien. Landslagsjenter som er i Stavanger nå får noen etterlengtede timer på is framover slik de også har gjort andre steder i Norge. Vi har også fått litt sommeris med laget i Stavanger, så det er deilig å komme på is igjen med gjengen og det gir håp om at vi snart er tilbake i vanlige modus mot ny sesong.

Les også:

Satser mot nye hockeytriumfer