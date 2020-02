Vigør-gutter på drømmetur til Liverpool

Onsdag reiser denne gjengen til Liverpool for et opplevelsesrikt opphold.

Det var stor jubel da Vigør G16 kunne heve pokalen for seieren i Norway Cup i fjor. Foto: Fædrelandsvennen

Brukergenerert innhold

Espen Nordahl, Vigør FK

KRISTIANSAND: Etter den minnerike fjorårssesongen for Vigør G16, med seier i Norway Cup og i Sandar Cup, fikk laget en invitasjon fra Liverpool-speider og UK Sports & Events eier Ian Thompson. Han inviterte oss til Liverpool i vinterferien 2020.

Etter masse planlegging, foreldremøter og tilrettelegging, nærmer den store dagen seg. Onsdag klokka 0700 reiser laget i retning Liverpool. Her skal guttene gjennom to økter bli trent av to coacher fra akademiet til Liverpool Fotball Club.

I tillegg venter kamper mot akademilagene til Fleetwood FC & Wrexham FC. To kjente og svært godt drevne akademier i England. Vi kan også glede oss til spesialomvisning på Anfield Roald, universitetsbesøk, foredrag og masse sosialt gøy.

Lørdag drar vi rett fra kamp mot Wrexham ned til Burnley for å overvære Premier League kampen Burnley-Bournemouth.

I laget har vi et slagord: «Vi skal skape minner for livet – sammen». Med denne turen, samt seieren i Norway Cup og Sandar Cup i fjor sommer, må vi kunne si vi har lyktes med akkurat det.

Vi gleder oss til tur, og kommer tilbake med en oppsummering til Lokalsporten etterpå. Dere som har lyst å følge oss underveis kan følge Facebook-siden til Vigør.

