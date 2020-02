Fartsfylt i Vindbjart-Start 2

Vindbjart tapte knepent 2-3 i lørdagens treningskamp mot et sterkt Start 2.

Publisert Oppdatert nå nettopp

Vindbjart tok ledelsen på hjemmebane, men Start 2 slo tilbake med tre scoringer før Vindbjart nettet igjen. Foto: Stian Bøe

Brukergenerert innhold

Stian Bøe, Vindbjart FK

VENNESLA: Fortsatt er mange av de mest rutinerte spillerne til Vindbjart uaktuelle for spill, og det viste seg kanskje mest viktig foran de to målene.

Start 2 stilte med et sterkt lag, med blant annet Erlend Segberg, Espen Hammer Berger, Mikael Birk Giæver Ugland, Henrik Robstad og Espen Børufsen. Hjemmelaget startet bra med et ledermål etter åtte minutter. Mustafa Omarkheil slo et frispark dypt mot bakerste stolpe, der Start-keeperen feilvurderte og Simen Aanonsen kunne ganske enkelt heade inn 1-0 fra skrå vinkel. Start utlignet minuttet seinere, mens denne reporteren fortsatt sto med nesa ned i telefonen. Mikal Ugland målscorer.

Fakta Kampfakta Vindbjart – Start 2, 2-3 1-0 (8 min.) Simen Aanonsen 1-1 (9 min.) Mikael Ugland 1-2 (39 min) Mikael Ugland 1-3 (68 min) Espen Børufsen 2-3 (74 min) Robert Våge Skårdal Vindbjart: Christoffer Braastrup Andersen, Anders Urdal Hansen, Simen Aanonsen, Ole Gerhard Jakobsen, Jonatan Hodnemyr, Martin Gardiner, Mustafa Omarkheil, Robert Våge Skårdal, Marcus Aslaksen, Markus Nyhus, André Bakken. Innbyttere: Berry Gerezgi, Antonio Benitez, Rasmus Bjerke, Martin Tallaksen. Start 2: Sondre Solås (Emiel Peersen 70), Sander Sjøkvist, Espen Hammer Berger, Henrik Robstad, Arian Gundersen (Lyder Daland e. 60 min), August Vik (Andreas Haraldsen e. 75 min.), Mikael Birk Gievær Ugland, Erlend Segberg (Preben Hille e. 60 min), Jakob Ugland (Johannes Byklum e. 55 min.), Espen Børufsen (Jakob Ugland e. 85 min.), Kristian Lien (Sander Svela e. 70 min.)

Omgangen bølget fram og tilbake, der begge lag hadde gode perioder. Fem minutter før pause tok Start ledelsen, etter hva som så ut som burde vært et frispark til Mustafa da de gule tok fra ham ballen i fart framover. Uglands langskudd gikk i en bue utenfor Christoffer Braastrups rekkevidde.

Foto: Stian Bøe

Kun ett bytte til andre omgang, Berry Gerezgi inn for Marcus Aslaksen, og kampen åpen seg etter hvert med større sjanser begge veier, men kontinuiteten hjalp kanskje til med å unngå baklengsmålene Vindbjart opplevde tidligere i vinter. Espen Børufsen scoret sitt første mål på lang tid da han ble spilt gjennom og vippet over en utrustende Christoffer, men vertene svarte etter nok en dødball fra Mustafa, og Robert Våge Skårdal satte inn 2-3 etter at innlegget ikke ble klarert.

André Bakken (t.v.). Foto: Stian Bøe

Mot slutten hadde hjemmelaget store muligheter til utligning, både Martin Gardiner og Martin Tallaksen var nære sine første mål med A-laget, men aller nærmest kom André Bakken. Robert vant et straffespark, André har imponert på trening fra ellevemetermerket, og satte ballen nede i hjørnet. Dessverre gjettet Start-keeperen rett side, og skuddet var nok litt for løst.

Ole Gerhard Jakobsen med ballen. Foto: Stian Bøe