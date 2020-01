Hva er det du egentlig driver på med?

Dette er skrevet til alle dere som (nok en gang) har startet med treningen nå i januar. Så det er i år du skal lykkes, tenker du?

Dette innlegget skal rydde opp i og gjøre klart hvor du skal legge innsatsen og hva du skal gjøre for å lykkes med treningen eller endringen din. Treningssentrene er smekkfulle nå de og de kommende månedene, og som de siste 20 årene er nesten alle med nyttårsforsett borte i midten av mars. De forblir like feite et år til. Det ironiske er at veldig mange har forsøkt seg med den samme oppskriften både en, tre og tolv ganger før. Likevel prøver de igjen.

Albert Einstein sa en gang noe som passer veldig fint her: «Definisjonen på dumskap er å gjøre det samme som før, men forvente nye resultater». Grunnen til at de fleste ikke lykkes med endringene, er at det ikke er synk mellom praksis og målsettingen.

Det er mange som har som mål å gå ned i vekt. Det mange gjør da er å hamre løs på tredemølla. Det stemmer at det å løpe på mølle er mest effektivt for fettforbrenning og det hagler med artikler om hvordan forbrenne mest fett og hvordan du raskest skal klare dit og datt osv. Men etter å ja jobbet til sammen 18 år som personlig trenere har ingen av oss ennå møtt en person som alene har klart å løpe eller trene seg ned i vekt.

«Trening er gram og kosthold er kilo» har du sikkert hørt. Nettopp dette er poenget! La meg sette det i perspektiv. For å gå ned en kilo i fettmasse skal man over en periode ende på 7000–8000 kalorier i underskudd (dette er et omtrentlig gjennomsnitt).

En gjennomsnittlig «ok trent» 40 år gammel mann forbrenner 600–750 kalorier på en time på middels høy intens. På mølla. La oss si du er dødsflink og prioriterer treningen og får til tre løpeøkter i uka. Da vil du klare en kilo i måneden i dette tempoet. Det er for de fleste helt uakseptabelt lite og derfor vil du også i år mislykkes med målet om å gå ned i vekt om du skal løpe eller generelt trene deg ned.

Om du ønsker å lykkes med endringene og vektreduksjonen, må du se på kostholdet og antall kalorier du spiser (selv om det er kjedelig). Vårt tips er at målet ditt bør være å lykkes i det livet du lever. Ikke ta bort alt som er «usunt» i kosten din, begrens heller inntaket. Husk at du ikke legger på deg av å spise sjokolade, av å spise for mange kalorier. Så ha med litt digg ila uka også.

Spør deg selv: er det jeg gjør nå bærekraftig over tid? Om endringene med trening og kost gjør at du svarer nei på dette spørsmålet, bør du snu, ikke være så streng, trene mindre. Det viktigste er at du ikke slutter. Fordi treningen er et hyggelig tilskudd og en viktig påminner om en endring som er sunn!

Vi sier ikke at du ikke skal løpe, for løping er en fantastisk treningsform. Løp dersom målet er: bedre helse, egentid, du ønsker å gjennomføre et løp, bedre o2-opptak, mental styrke eller bare for å føle deg bra.

Det nevnes ofte at økt muskelmasse øker forbrenningen. Det har vi også behov for å sette i perspektiv. La oss ta utgangspunkt i en utrent person og at vedkommende bygger tre kilo muskler på tre måneder. Da kan han/hun unne seg rundt 35 (!) kalorier ekstra om dagen i hvile. Ingenting med andre ord.

Så – tren styrke om målet er å utvikle kroppen og bygge muskler, ha egentid, være sosial, trekke menn eller damer eller bare for å nyte livet. Ikke gjør det for å forbrenne kalorier/gå ned i vekt. Vi minner om at all trening er bedre en ingen trening og at en effekt i et helseperspektiv ligger mye nærmere enn et synlig fysisk resultat.

Husk at hjertet ikke er kresent når det kommer til type aktivitet, så løp, dans, ro, sykle eller legg gjerne inn litt tempo i styrkeøktene dine med f.eks. supersett, så er du dekket med tanke på helseperspektivet. Legg gjerne inn litt tempo i styrkeøktene dine med f.eks. supersett, så er du dekket med tanke på helseperspektivet. Og husk at det er ikke er noe poeng å komme i best mulig form så raskt som mulig, for så å tro at du da er i mål og kan «cruise» på det. En endring og utvikling har verdi når den blir varig. Så begynn med noe du liker, for skal du lykkes, kommer du til å holde på med det en stund.

