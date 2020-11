Tenåringer har signert for Arendal Fotball

Arendal Fotball har sikret seg signaturen til to tenåringer, samtidig som Håvard Meinseth har forlenget sin kontrakt.

Redon Pllana (17 år, i midten) signerte nylig en proffkontrakt med Arendal Fotball, noe trener Roger Risholt (t.v.) og Geir Fone fra sportslig utvalg (t.h.) er godt fornøyd med. Foto: Arendal Fotball

ARENDAL: – Vi vil gi muligheter til yngre spillere med stort potensial for utvikling, sier trener Roger Risholt.

Redon Pllana (17) signerte sist uke sin første proffkontrakt. Den talentfulle unggutten med fortid i Grane er motivert for å jobbe knallhardt for å utvikle seg videre som fotballspiller under Roger Risholts ledelse.

Balltalentet har allerede debutert på A-laget denne sesongen, og han håper han kan spille en enda viktigere rolle i de kommende sesongene.

En klar plan

Roger Risholt har en klar plan på hvordan han ønsker å utvikle klubbens satsing videre, og et sentralt element i denne strategien er å skape rom og muligheter for at de beste talentene i nærområdet skal få best mulig utviklingsmuligheter.

- Jeg har fulgt Redon siden han var 14 år. Jeg føler jeg har god oversikt over hvilke kvaliteter han har, og også over hva han må jobbe mer med for å bli enda bedre. Han har klart seg godt både i de kampene han har fått prøve seg og på treningene med resten av A-stallen. Utviklingen hans har vært veldig lovende over flere år, og jeg har stor tro på at han kommer til å ta nye steg. Derfor er jeg glad for at han har signert sin første proffkontrakt med klubben, sier Roger Risholt.

Stort keepertalent

Keeperen Mathias Skjævestad (15) har meldt overgang fra Grane og har også skrevet under sin første kontrakt med Arendal Fotball. Unggutten skal etter planen være en del av keeperteamet i A-stallen neste sesong. Tanken er å matche ham fornuftig, slik at han også vil bidra på juniorlaget. Men keepertrener Bjørge Fedje mener 15-åringen har kommet så langt i sin utvikling at han vil kunne ha stor nytte av å trene med A-laget framover.

Keepertrener Bjørge Fedje og Geir Fone fra sportslig utvalg (t.h.) gleder seg over at 15 år gamle Mathias Skjævestad nå er klar for Arendal Fotball. Foto: Arendal Fotball

– Mathias er en ung og spennende keeper som har gått gradene i Grane. Har trent med oss jevnlig hele sesongen. Vi mener tiden er moden for at han kommer til oss, og vi gleder oss over å ha fått ham til klubben, sier Bjørge Fedje.

I god utvikling

Håvard Meinseth (21) har også signert ny kontrakt med Arendal Fotball som sikrer at han skal spille i helhvitt i minst to sesonger til. Han kom fra Sola til Arendal i fjor sommer og har fått stadig mer spilletid. Håvard kan spille både som offensiv kant og back – og han er glad for å ha avklart sin fotballframtid nå.

Håvard Meinseth ser fram til nye år i Arendal Fotball. Roger Risholt tror han vil fortsette den fine utviklingen framover. Foto: Arendal Fotball

Roger Risholt mener Håvard fortsatt har et stort utviklingspotensial, samtidig som han har holdninger som passer perfekt inn i den spillergruppa som Arendal Fotball ønsker å sette sammen framover:

– Han er en hardtarbeidende lagspiller som stadig tar steg og er i fin utvikling, fastslår treneren.

21-åringen er like fornøyd som treneren over at formalitetene nå er i boks:

– Jeg er glad for å være en del av klubben i to nye år. Jeg har stor tro på opplegget, og tror det blir en spennende og utviklende periode i klubben framover, sier han.