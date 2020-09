NM-sølv til Grimstad Trialklubb

Etter god kjøring i terrenget ble det sølv i lag-NM senior for fire utøvere fra Grimstad Trialklubb.

Bak fra venstre: Nils-Johan Vold Gunvaldsen, Andreas Jørgensen, Stian Evensen og Jacob-Olaus Vold Gunvaldsen. Foran fra venstre: Ole Jacob Gunvaldsen og Audun Jørgensen. Foto: Privat

Team Vold Gunvaldsen

Sist helg bød var full av action for Team Vold Gunvaldsen. Teamet hadde kjørere både i Sørlandsparken i Kristiansand og i Ripoll i Spania.

Jacob-Olaus og Nils-Johan kjørte lag-NM senior sammen med to andre utøvere fra Grimstad Trialklubb, Stian Evensen og Andreas Jørgensen.

Dagen var preget av nattas regn og vind. Forholdene var likevel bedre enn forventet. Grimstad lå på andreplass etter første runde, bak Osloungdommens Motorsportsenter. Denne plassen klarte sørlendingene å forsvare hele veien inn. Hobøl Motorklubb endte på tredjeplass.

Grimstad Trialklubb (f.v. på andreplass), Osloungdommens Motorsportsenter på førsteplass og Hobøl Motorklubb på tredjeplass. Foto: Privat

Spansk mesterskap i trial ble arrangert like ved «hjemmet» til Jarand-Matias, i Ripoll. Flesteparten av seksjonene lå i ulike elver/bekker som var i området. De var svært glatte og krevende.

Planen for spansk mesterskap var å bruke det som en trening og teste ut nye ting som varierte konkurranse-forberedelser, spenningsnivå under konkurranse, mat før og under konkurranse osv.

Lørdagen funket ikke planen helt, samt at kjøringen til Jarand-Matias ikke var på topp og han endte på tiendeplass.

Søndag kjørte han mye bedre og kjempet om pallen. Det endte med femteplass etter noen småfeil. En god helg med mye god erfaring inn mot den siste VM-runde kommende helg i Italia.