Pedersen etter nytt tap: – Vi er i en blindgate

Arendal-trener Steinar Pedersen er klar på at søndagens 1-3-tap mot Asker var fortjent og at Arendal fremsto krampaktig og tafatt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Arendal-trener Steinar Pedersen var oppgitt etter søndagens 2. divisjonskamp borte mot Asker. Arendal har bare en seier på de siste sju seriekampene. Foto: Arendal Fotball (arkivfoto)

Pedersens dom etter søndagens tap mot Asker er utvetydig:

– Det går altfor sakte med oss, vi er på etterskudd i duellene, vi mangler energi og taper helt fortjent, sier han.

Etter tapet mot Sotra forrige helg forsøkte trenerteamet å gjøre noen endringer og justeringer som de håpet skulle gi uttelling borte mot Asker.

– Vi justerte på treningsrytmen, la opp til å spille 4-3-3 og hadde en litt annen inngang til kampen enn vi har hatt tidligere. Men det fikk ikke effekten vi håpet på, erkjenner Pedersen.

Arendal-treneren konstaterer at kampplanen ikke fungerte, og de endringene som ble gjort etter Sotra-kampen ga heller ikke uttelling.

Ble ikke bedre

– Vi byttet to spillere og gikk tilbake til den vante formasjonen før det var spilt 40 minutter. Men jeg synes egentlig ikke vi ble særlig mye bedre etter de endringene, heller, oppsummerer han.

Både trenerteamet og spillerne var langt nede etter det ydmykende 1-3-tapet mot Asker. Etter 20 minutter ledet hjemmelaget 2-0, og Arendal klarte aldri å komme tilbake i kampen.

– Prestasjonen er veldig svak. Vi svikter både kollektivt og individuelt. Det er kanskje et par-tre av spillerne som kommer noenlunde greit ifra det, men i sum er dette altfor dårlig. Det vet vi, sier han.

Nytt bunnivå

De siste ukene har vært tunge for Arendal-laget. Asker-kampen er likevel kanskje et nytt bunnivå i årets sesong.

– De tidligere kampene vi har tapt, har gjerne vært jevne oppgjør der vi ikke har klart å avgjøre til egen fordel. Mot Asker var det helt fortjent at vi tapte. Vi slipper inn tre baklengsmål, noe vi heller ikke har gjort tidligere i år. Asker tar ledelsen etter en sleivspark som ender i vårt bakrom. Den ballen skal vi rydde unna, men klarer ikke det. Mål nummer to kommer på en dødball der ingen følger Asker-spilleren som header i mål. Når vi kommer under med to mål så tidlig i kampen, så er det jo motbakke resten av kampen, sier Steinar Pedersen.

Blindgate

Han beskriver situasjonen laget er i akkurat nå som en resultatmessig blindgate.

– Denne må vi komme oss ut av så fort som overhodet mulig. Nå er det en ny uke, vi må se framover og jobbe oss ut av de problemene vi står oppe i. Vi må få tilbake spillegleden. Vi holder jo på med fotball fordi det er moro, men nå framstår vi krampaktige og tafatte, sier Steinar Pedersen.

Etter sitt andre strake serietap og med bare en seier på de siste sju kampene ligger Arendal nå på sjetteplass i 2. divisjon avdeling 2, med 14 poeng på ti kamper. Vard Haugesund topper med 24 poeng. Kommende seriemotstander for Arendal er Notodden hjemme lørdag.

