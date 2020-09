Norgesmester fra Kristiansand

Elias Auclair fra Kristiansand Motocrossklubb kjørte i helga inn til NM-gull i sin klasse.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Elias Auclair med beviset på at han er norgesmester i klassen MX85 13-15 år. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Tore Topstad, Kristiansand Motocrossklubb

EIDSKOG: 12. -13. september deltok tre unge juniorkjørere fra KMK i lag-NM på Eidskog. Vi stilte med to debutanter og trioen Oliver Andersen, Kevin Eidså og Elias Auclair kjørte inn til en meget sterk femteplass etter et ekstremt harde løp hvor været skiftet fra sol til regn og avsluttet med kuling og hagl. Dårlig sikt og noen små uhell gjorde at vi ikke greide en medalje, men klubben er likevel svært godt fornøyd med denne plasseringen. Stolte gutter lovet å prøve å gjøre det enda bedre til neste år.

Kevin Eidså (f.v.), Elias Auclair og Oliver Andersen fikk femteplass i lag-NM i MX85 13–15 år for en drøy uke siden. Foto: Privat

Flere gode prestasjoner

Helgen 19.–20. september reiste de samme tre supermotiverte tenåringene til NM på Gardermoen. De tok med seg ett år yngre Eskild Baade og evigunge Steffan Tambini.

Lørdag kjørte våre juniorer 85 cbm kvalifiseringsheat og finaler og alle kjørte inn til hederlige prestasjoner. Konkurransen er beinhard og de konkurrerer mot 30 andre kjørere.

Eskild Baade kjørte i klasse 11-13 år og var uheldig å havne i et massevelt, men kjørte seg likevel opp ti plasser.

Eskild Baade kjørte i MX85-rekruttklassen. Foto: Privat

Oliver og Kevin var også uheldig i noen av heatene, men begge kjørte seg kraftig opp utover i finalen og havnet midt på lista.

Elias Auclair var blant favorittene og innfridde. Han kom ut i tet og beholdt plassen helt inn og vant suverent. Elias er i en klasse for seg selv i sin klasse og har nå to NM-seiere i år.

Se video her, av Elias Auclaie først ut og Kevin Eidså og Oliver Andersen midt i feltet:

Han vant også NM i speedcross i vår under toppidrettsuka.

Ledet, men trynet

Elias var også påmeldt i klasse 125 cbm sammen med flere år eldre konkurrenter. Han tok «holeshot», som betyr at vant starten og var raskeste kjører inn i første sving. Han ledet lenge, men trynet, og mistet to runder og havnet bakerst i feltet. En flott opphenting gjorde at han likevel kjørte seg opp til åttendeplass.

Steffan Tambini i seniorklassen gjorde comeback etter ti år. Han kjørte inn til en sterk 11. plass. Dette viser at det går bra å drive på høyt nivå selv om konkurrentene er 10-15 år yngre.

Steffan Tambini leverte et fint comeback i seniorklassen. Foto: Privat

God rekruttering

Far til Eskild Baade, Steinar, forteller at rekrutteringen i Kristiansand Motocrossklubb har vært veldig god de siste månedene og ukentlig kommer nye nysgjerrige jenter og gutter i alderen 5-15 år ut på banen for å prøve seg på klubbens utleiekjøretøy. Spesielt gøy er det at flere jenter prøver seg.

Totalt sett er KMK storfornøyd med årets sesong og Steinar Baade sier det blir kjøring langt utover høsten og for de aller ivrigste blir det kjøring på banen i Sørlandsparken helger i hele vinter så lenge det ikke kommer snø og frost.