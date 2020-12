Har trent hver dag i 2020

30. desember 2019 satte Jørn og jeg oss et hårete mål for det nye året.

Jørn Olsen (57, t.v.) fra Søgne og Tommy Strømme (41) fra Vågsbygd kan snart se tilbake på et helt år med daglig trening. Trappene i Holskogen er blitt flittig besøkt. Foto: Privat

Et mål vi visste kom til å bli vanskelig å gjennomføre. Lite visste vi at vi skulle få ukjent drahjelp av en global pandemi.

Vågsbygd 14. desember. Regnet ligger tett over Kristiansand som en klebrig grå kappe. Det har vært en lang dag på hjemmekontoret over garasjen. Etter en våt og resultatløs julegavejakt gjennom Kvadraturen snører jeg på meg Hoka-skoene (fjerde paret for året) og hiver på meg Wolves-drakta. På vei mot tredemølla plinger det fra Lenovoen, det er Brandon fra Missouri som lurer på han kan få litt hjelp med et JavaScript som ikke vil seg.

Pusher hverandre

To timer seinere viser klokka 23:15. Pling! Bildemeldinger fra en smilende Jørn Olsen viser at han i dag har trent intervaller i Brattbakken i Høllen.

Noe fortvilet ser jeg på klokka, skjærer gjennom og erklærer ovenfor kollegaen i USA at nå er det nok. Nå må det trenes! 17 dager igjen av året. Come on!

Pling! Et par minutter før midnatt er det Jørn som mottar melding fra Vågsbygd. Jeg konstaterer svett at målet ble oppnådd i dag igjen med rett oppunder seks kilometer på tredemølla.

Foto: Privat

Sånn har det ikke alltid vært verken for tobarnsfaren fra Vågsbygd eller trebarnsfaren fra Søgne. Det har vært en brå overgang, men i høy grad verdt det.

Når vi nå går inn i slutten av desember 2020, er vi to av de få gjenværende deltakerne i utfordringen 365challenge.no, som Fædrelandsvennen tidligere har omtalt.

Fakta 365 Challenge 365challenge.no, med tilhørende webside og app ble startet av Kristiansanderne Morten Johansen og Bernt Dag Ravnevand. De to hadde selv fullført hvert sitt år med «trening hver dag». Tanken bak er at man ved å være en del av et virtuelt fellesskap skal få motivasjon til å klare å fullføre enten en treningsøkt på minimum 30 minutter eller ha minst 10.000 skritt. Deltakerne registrerer aktivitet og bilde hver dag i applikasjonen, men velger selv om infoen skal deles med de andre deltakerne.

Spontan avgjørelse

Det hele startet lille nyttårsaften i fjor. Jeg, som arbeider som applikasjonseier i teknologikjempen IBM, har akkurat fått melding fra en tidligere kollega. Meldingen inneholder kun en link til 365challenge.no uten noen ytterligere forklaring. Jeg brukte ikke mange sekundene på å bestemme seg og tenkte at dette kunne bli en opptur i en for tiden litt grå hverdag.

Faktisk slo det meg at det kunne være midt i blinken for meg. Kiloene var uansett blitt litt for mange og formen kunne jo absolutt vært bedre. I det hele tatt fantes det få argumenter for at jeg ikke skulle hive meg på.

Nyttårsaften er appen ennå ikke tilgjengelig, men jungeltelegrafen går og snart er det rett rundt 150 sørlendinger som har inngått digitalt nyttårsforsett.

Det viste seg vanskeligere enn først antatt å få overtalt flere kjente til å hive seg på utfordringen. Mange så nok for seg at 1. nyttårsdag kunne bli en vel tøff dag å gå i gang på. Jeg fikk likevel overtalt kameraten, og EliteVask/Omsorg Hjemme-gründer, Jørn Olsen.

Tvilende omgangskrets

– Vi ble selvfølgelig møtt med en del skepsis, ikke minst i forhold til hvordan vi skulle klare å kombinere dette med jobb og privatliv, sier Jørn.

Sommeren 2020 hadde vi billett til CopenHell-festivalen i København. Til kameratgjengens store frustrasjon booket vi to en leilighet, for hele reisefølget, selvfølgelig i lang gåavstand fra festivalområdet for å sikre seg de daglige 10.000 skrittene. Det skal imidlertid vise seg at kameratenes rekkeviddeangst forblir ubegrunnet, ettersom både festivalen og resten av sommerens program avlyses etter hvert som pandemien blir et faktum.

En normal sommer – her er vi sammen med kameratene Vegar, Gunnar og Rune. Foto: Privat

Pandemien gjorde utvilsomt gjennomføringen lettere ettersom store sosiale utskeielser har vært mangelvare i hele år. Minimum en halvtime hver dag virker kanskje lett, likevel, det har ikke bare vært enkelt. Noen dager har det vært blytungt, spesielt de dagene der klokka blir både 22 og 23 før man kommer i gang. Jobb og andre forpliktelser krever sitt.

Vi har trent en del sammen og har hatt mange fine joggeturer både i Søgne og i Vågsbygd. Trappene i Holskogen har også blitt flittig besøkt.

Mange høydepunkter

17. mai møttes vi ved Kvernhusvannet i Søgne og gjennomførte tre runder rundt vannet før de fleste andre hadde stått opp.

– Det var en helt fantastisk følelse og et av årets mange høydepunkter, sier Jørn.

Sjampanje på Årosstranda 17. mai Foto: Privat

Jeg er enig, men for min del kom høydepunktet i september da 365 Challenge nådde sitt absolutte klimaks på Hove-Tri utenfor Arendal. Aldri i min villeste fantasi hadde jeg trodd at jeg skulle klare å gjennomføre noe triatlon eller eie en racersykkel, men nå er begge deler i boks.

Målgang på Hove Tri i september. Foto: Privat

I løpet av året har vi hatt fokus på mosjon med moderat til høy intensitet samt lett styrke, dette for å kunne klare å gjennomføre sammenhengende 365 dager uten slitasje og skader.

Vi vil understreke at ingen av oss har ambisjoner om å gjennomføre Birken, sykle til Hovden eller etablere større sykkelparker.

– Det handler om å la jevn trening/mosjon bli en del av hverdagen og kjenne hvor positivt kroppen responderer på en slik endring.

For å toppe hele driden er jeg blitt medlem av en tennisklubb. Foto: Privat

Helsegevinster i fleng

– Vi er levende bevis, og kan dokumentere, at fysisk aktivitet fremmer helse, bedrer humøret, gir energi, og reduserer stress, sier Jørn.

Ingen av oss har vært syke eller skadet en eneste dag i 2020. Vi har (snart) gjennomført noe vi trodde var umulig. Det har i det hele tatt vært en ekstrem positiv opplevelse.

Jørn på topptur på Jæren Foto: Privat

Høres dette ut som noe som kan være interessant for deg? Klikk deg inn på 365challenge.no

